»Denne her anmeldelse drejer sig om min mand. Han har brug for hjælp.«

Blandt andet sådan var indholdet i en anonym anmeldelse, som den daværende kone til en nu 47-årig tiltalt journalist i april sidste år sendte til politiet.

Kort efter var ægtemanden anholdt og varetægtsfængslet, og tirsdag startede en omfattende nævningesag mod ham ved Retten i Roskilde.

Her er journalisten, der er beskyttet af navneforbud, blandt andet tiltalt for voldtægter af fire mindreårige piger, blufærdighedskrænkelser af samlet omkring 40 piger i godt 180 tilfælde og massiv besiddelse af børneporno.

I den anonyme anmeldelse fra konen fik politiet også at vide, at hun var blevet kontaktet af nogle mænd i USA, der havde informeret hende om, at den daværende ægtemand i årevis havde groomet amerikanske piger – altså en slags elektronisk forførelse for at opnå kontakt med seksuelt indhold.

På det tidspunkt havde dansk politi også fået andre anmeldelser i sagen – blandt andet fra en amerikansk pædofiljager, der fortalte, at han havde fået kendskab til en kæmpe pædofilgruppe, der var ledet af en person, der åbenlyst pralede af sine materialer med børneporno.

Via et telefonnummer kunne politiet spore sig frem til journalistens telefon, der var registreret som en arbejdstelefon hos journalistens daværende arbejdsplads – et større, dansk medie.

Kort efter besluttede politiet at slå til mod journalisten, der blev anholdt og fik sit hjem ransaget. Her blev blandt andet fundet en lang række computere og lagringsenheder, som viste sig at være spækket med børneporno.

Politiet kræver blandt andet tre af journalistens mobiltelefoner beslaglagt, fordi han gemte store mængder børneporno på dem.

Blandt andet en rød Verbatim harddisk, der lå bag bøgerne i en reol i journalistens hjem. Den viste sig at indeholde en slags bibliotek med elektroniske mapper med billeder af nogle af de mange mindreårige piger og deres kønsdele, som han i årene 2011-15 havde taget snesevis af billeder af.

I vidneskranken erkendte journalisten at have taget blufærdighedskrænkende billeder af pigerne, men afviste at have haft til hensigt at tage krænkende billeder af sine egne børn, som også optræder på mange af billederne.

»Jeg har ingen som helst interesse i at se mine egne børn uden tøj på – det er jeg ligeglad med. Sådan har det altid været,« lød det fra den tiltalte.

Han fortrød også, at han har lavet optagelser af de fire sovende småpiger i alderen fire til syv år, som han er tiltalt for at have voldtaget ved andet seksuelt forhold end samleje.

Retten i Roskilde har afsat 13 retsdage til at komme igennem den omfattende nævningesag mod en 47-årig, dansk journalist, der er tiltalt for at have voldtaget og blufærdighedskrænket mindst 40 mindreårige børn. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kan ikke huske, hvor mine tanker har været. Jeg ved bare, at det var nogle forfærdelige beslutninger, som jeg traf,« lød det fra journalisten.

Nævningesagen fortsætter onsdag, og der ventes at falde dom i slutningen af september eller begyndelsen af oktober.