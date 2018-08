Bevæbnet med en urtekniv stak en pensioneret journalist i København to gange sin 36-årige ekskæreste under et opgør.

Journalisten mente, at der var tale om lovligt nødværge, men det afviste Københavns Byret fredag middag.

Derfor blev pensionisten fundet skyldig efter den grove voldsparagraf om legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Det voldelige opgør fandt sted om morgenen 29. juni i år i journalistens lejlighed,. Her havde den halvt så gamle kæreste fået lov til at blive boende, selv om deres forhold egentlig var forbi.

»Vi var kærester indtil for tre-fire år siden. Han drak og var på stoffer ustandselig. Så blev han aggressiv, og jeg har masser af gange måttet gå ned og sove i bilen,« forklarede den tiltalte journalist med en fortid i både dags- og ugepressen.

»Den pågældende morgen havde jeg kun lige åbnet døren til stuen, så råbte han 'Skrid' og kastede en spisebordsstol efter mig. Han var pissefuld og bukkede sig ned efter en anden stol, men inden han kunne nå at kaste den, tog jeg ned i lommen og tog urtekniven frem. Jeg stak ham, fordi jeg var bange. Han ville jo slå mig ihjel,« forklarede journalisten i vidneskranken.

Urtekniven havde han ifølge sin egen forklaring tilfældigt taget med op i lejligheden og bar den i bukserne efter at have fundet den i sin bils handskerum.

Efter at have givet ekskæresten det første stik ringede journalisten selv til alarmcentralen. Bagefter fulgte han efter den 36-årige ned på gaden, hvor han stak han endnu en gang med urtekniven - denne gang i ryggen.

Begge stik var små og overfladiske, så de kun skulle sys med blot et enkelt sting hver.

Knivstik straffes strengt, og derfor mente anklageren, at ni måneders ubetinget fængsel skulle være straffen.

Domsmandsretten nåede dog efter kun en kvarters votering til enighed om, at en dom på tre måneders betinget fængsel, der blev gjort afhængig af 80 timers samfundstjeneste, var den rigtige straf. Journalisten udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke.