Politi, beredskab og brandvæsen er rykket ud til et jordskred i Ålsgårde i det nordlige Sjælland.

Klokken 13.22 modtog Nordsjællands Politi det første opkald om jordskreddet, som hvis det fortsætter kan bringe huset i toppen af skrænten i fare.

Det fortæller vagtchef i Nordsjællands Politi Thomas Overgaard.

»Der er tale om en til to ladfulde på en lastbil fyldt med jord,« siger han.

Personerne, der er tilknyttet huset, er på nuværende tidspunkt genhuset, men arbejdet pågår.

»Jorden skrider ikke lige nu, men vi forventer at være derude i nogle timer endnu. Der skal eksperter til for at vurdere, hvad risikoen præcis er,« siger Thomas Overgaard.

Jordskredet skyldes et brud på en vandledning, og er altså ikke kommet af naturlige årsager som for eksempel af regnvand.

Politiet betegner på nuværende tidspunkt situationen som »et mindre jordskred«.

Klokken 16.59 skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie X, at der nu er åbnet for trafikken på Nordre Standvej, hvor jordskredet fandt sted.

Det gør man, da det vurderes, at jordskredet ikke udvikler sig længere.

Man har dog stadig valgt at afspærre en sti mellem Elleborgvej og Nordre Strandvej.