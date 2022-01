På overfladen så 50-årige Britt Kaiser Palmgren og hendes 53-årige mands ægteskab misundelsesværdigt ud.

Hun var ejer og direktør af et større aarhusiansk rengøringsfirma. De boede i en flot hvid murstensvilla med spa i baghaven og en cabriolet i gården. De manglede ingenting.

Han elskede hende overalt på jorden, var god til at rose hende og viste ofte sin kærlighed med blomster, og på direktøren og den tidligere fotomodels læber var der næsten altid et smil.

Sådan lyder det fra kilder tæt på parret, som B.T. har talt med. Alle er rystede og uforstående over for, hvorfor Britts liv lørdag aften skulle ende på så bestialsk vis – og så netop på grund af denne mand, som udadtil elskede hende så højt.

Britts familie boede i det hvide murstenshus her – ikke langt fra vandet i Ebeltoft. Foto: Nina Gaunø Fredberg. Vis mere Britts familie boede i det hvide murstenshus her – ikke langt fra vandet i Ebeltoft. Foto: Nina Gaunø Fredberg.

Noget må have ulmet under overfladen, tænker de fleste, siden det kunne ende med, at Britt skrigende måtte flygte over til nabohuset i et desperat håb om hjælp, inden hun kort efter fik skåret halsen over uden for det unge nabopars hus af sin ægtemand gennem 15 år.

Men hvorfor? Massevis af spørgsmål omkranser drabet på den ambitiøse og livsglade kvinde, som hendes tre år ældre ægtemand nu sidder varetægtsfængslet for.

Han nægter sig skyldig i manddrab, men har erkendt vold med døden til følge.

»Han har altid givet udtryk for, at han var meget taknemmelig for hende, og at han elskede hende, så det kommer som et kæmpe chok, at det kan gå så galt,« lyder det fra en kilde tæt på parret.

Den samme opfattelse havde de nærmeste naboer:

»De var altid så glade, og det virkede virkelig, som om han elskede hende rigtig højt. Han roste hende altid og var simpelthen altid så flink og sød over for hende, og han var også god til at komme med blomster.«

I ugen op til knivstikkeriet erklærede han også flere gange sin kærlighed til hende på de sociale medier.

'Jordens smukkeste kvinde', 'så smuk', og 'det dejligst menneske, jeg nogensinde her mødt', skrev han blandt andet som kommentar til hendes billeder i dagene op til drabet.

Flere venner spekulerer derfor nu i, om drabet kan bunde i motiver som penge eller jalousi.

»For venner og bekendte er manden kendt som en glad bamse,« lød det forleden fra en af kilderne, som B.T. talte med, som både har kendt familien i mange år, og som er kommet i hjemmet i Ebeltoft.

Kvindens 53-årige mand er lige nu varetægtsfængslet for drabet. Sammen har de en 14-årig datter. Foto: Privat. Vis mere Kvindens 53-årige mand er lige nu varetægtsfængslet for drabet. Sammen har de en 14-årig datter. Foto: Privat.

Parret drev blandt andet Palmgren Erhvervsrengøring sammen, men det var Britt, der styrede slagets gang. Det har tidligere ansatte fortalt til B.T.

»Det var hende, man så som chefen. Det var hende, jeg var til jobsamtale med, og hende der tog telefonen, da jeg ringede efter job. Det var hende, der gjorde alt,« fortæller Line de Laurent.

Generelt var hun en kvinde, der ville fremad i livet. Opleve, udforske og udnytte sit potentiale.

Det så man allerede i teenageårene, da hun i 1989 som blot 17-årig prydede avisforsiderne i forbindelse med, at hun stillede op og blev kåret i Århus Stiftstidendes modelkonkurrence 'Frøken Århus'.

En kåring, som foruden æren og en øget mulighed for en modelkarriere også gjorde, at hun fik penge til at kunne rejse til Paris sammen med sin mor i en uge.

»Britt blev Frøken Århus,« stod der på avisens forside 14. august 1989 sammen med et billede af en storsmilende Britt med blomster i favnen.

Senere på året fulgte endnu en artikel om hendes nye liv langt væk fra 'Luksusgrillen' i Vestergade, som hun arbejdede på forud for konkurrencen.

»Frøken Århus gør sig i Paris.«

Af artiklen fremgik det, at hun nu – kun to måneder efter konkurrencen – førte sig frem som model i Paris hos den berømte modefotograf Gunnar Larsen. Efter den første uge i Paris valgte hun nemlig at sende sin mor alene hjem, hvorefter hun fortsatte modelkarrieren i to uger.

Årsagen var, at Gunnar Larsen var faldet »for hendes udseende, udstråling og friske charme,« stod det i artiklen.

Bagefter gik turen videre til blandt andet Milano, samtidig med at hun både lærte fransk og italiensk. Hun valgte dog efter et år at lægge modelkarrieren på hylden igen.

»Da jeg var lille og stod foran spejlet med min mors læbestift og hendes højhælede sko på, drømte jeg om at være fotomodel og stå i lyset fra de store projektører.«

»Nu har jeg prøvet det, og det var ikke, som jeg tænkte, men det har været fantastisk at prøve,« udtalte hun et år efter konkurrencen i en artikel i Århus Stiftstidende.

Hun var nu fast besluttet på at slå rødder i Aarhus, hvor hun endte med at bo i mange år, inden hun flyttede til Ebeltoft.

Af hendes LinkedIn-profil fremgår det dog, at hun efterfølgende i et årti fortsatte sin modelkarriere i Danmark i det anerkendte modelbureau DIVA models, inden hun som 28-årig sprang ud som forretningsejer for første gang.

Fem år senere, i 2006, blev Palmgren Erhvervsrengøring stiftet, som hun i dag ejer med sin søn. Virksomheden har over 100 ansatte.

»Britt efterlader et uendeligt stort tomrum, som bliver umuligt at udfylde,« skrev virksomheden tirsdag på deres Facebook-side efter lørdagens tragiske hændelse.

Britt efterlader sig to børn fra et tidligere forhold samt parrets fælles datter på 14 år, som stadig bor hjemme.

De må ligesom alle andre vente med at få svar på, hvorfor deres mor lørdag aften pludselig skulle forlade denne verden.