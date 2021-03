En mand fra Nørager i Nordjylland kan takke sin kone for, at han ikke stadig sidder fast i et jordhul.

Torsdag eftermiddag var manden ved at grave ud til et dræn med en håndskovl på sin ejendom.

Hullet, han fik gravet, var to en halv meter dybt.

Da han var godt nede i hullet for at grave det helt færdigt, faldt siderne sammen, så jorden styrtede ned over manden.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab til TV 2 Nord.

Manden sad i jord til hoften og kunne ikke komme fri. Skovlen, han havde brugt til at grave hullet med, sad nemlig også fast i jordbunken.



Mens manden sad fast i jordhullet, begyndte hans kone at blive bekymret for ham.



De skulle nemlig have drukket en kop kaffe sammen indenfor – men manden dukkede aldrig op.

Efter en time gik hun ud for at kigge efter ham og fandt ham så nede i hullet.

Herefter slog hun alarm.

Brandfolkene fik manden gravet fri i løbet af 10 minutter.



Heldigvis var der ikke sket noget alvorligt, og paramedicinerne vurderede, at manden ikke havde behov for yderligere tjek på sygehuset.