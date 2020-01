Politiet efterlyser nu to unge mænd i en sag om forsøg på manddrab.

Det drejer sig om 22-årige Jonas Nielsen og 27-årige Kristian Bøtker Laursen, der mistænkes for at stå bag et knivoverfald på en 24-årig mand i januar.

Den 24-årige mand blev den 16. januar stukket flere gange med en kniv igennem vinduet i sin bil ved tankstationen Circle K på Allégade i Horsens.

Jonas Nielsen og Kristian Bøtker Laursen er blandt andet blevet identificeret ud fra overvågningsbilleder fra gerningsstedet, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Politiet har været i kontakt med dem igennem deres advokater, men trods opfordringer fra politiet har de ikke ønsket at melde sig selv.

Kristian Bøtker Laursen beskrives som 175 cm høj, almindelig af bygning og med kort, mørkt hår, brune øjne og hageskæg.

Jonas Nielsen beskrives som 196 cm høj, almindelig af bygning og med kort, mørkt hår og blå-grønne øjne.

Sydøstjyllands Politi opfordrer fortsat de to mænd til at melde sig selv. Personer, som ved, hvor de to gerningsmænd opholder sig, bedes kontakte politiet med deres viden på telefon 114.