Jonas Seider har et arbejde, de færreste ville kunne klare.

Et job, der kræver en psyke udover det sædvanlige.

For når han sætter sig foran computeren, så går meget af hans arbejdsdag med at se videoer af børn, der bliver udsat for overgreb af pædofile. Alt sammen for at finde spor, der kan fælde de pædofile bagmænd.

»Man tilgår det fagligt. Selvfølgelig er det ubehageligt, men jeg ser det ikke bare. Jeg har en hammer i hånden. Jeg kan gøre noget ved det og forhåbentlig stoppe dem, som står bag«, siger Jonas Seider.

De pædofile mødes online i forskellige fora på det mørke internet, altså skjulte hjemmesider, som kun kan tilgås fra specifikke browsere, og nogle gange med et tilhørende kodeord.

»Man skal forestille sig hjemmesider, der ligner nogle af de tidlige chatforums fra starten af 00erne,« fortæller Jonas Seider i det seneste afsnit af ‘På Fersk Gerning’.

Foraene kan have op imod 50.000 brugere. Når politiet har fået adgang til et forum, holder man løbende øje med, hvad der bliver delt.

Når nyt materiale bliver delt, skal videoen ses igennem for at tjekke, om der er tale om nyt eller gammelt materiale, og om det er ægte. Det kan man kun gøre ved at se de grusomme videoer igennem.

Hvis materialet er nyt, skal barnet registreres, og al potentiel vigtig information fra videoen skal registreres for at finde den pædofile, som står bag.

I dag arbejder Jonas i den australske specialenhed ACCCE, som er en af de førende politienheder indenfor området.

Men det var ikke givet, at det var sådan hans karriere skulle udvikle sig, da han første gang skulle prøve kræfter med opklaringen af de pædofiles aktiviteter på det mørke internet.

Jonas var lige blevet ansat i det danske Nationalt Center for Cybercrime (NC3 red.), og her skulle alle forbi afdelingen, som beskæftigede sig med overgrebsmateriale mod børn.

»Der var jeg egentlig ret overbevist om, at det skulle jeg ikke have noget med at gøre. Man skulle prøve det, men det var helt okay, hvis det ikke var noget for dig.«

Stik imod forventet blev der tændt en ild i Jonas.

»Det stod bare så lysende klart, at mine kræfter kunne komme mere til gode og til gavn,«

