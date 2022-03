Kort før klokken 6.30 søndag morgen steg Jonas af metroen ved Orientkaj i Nordhavn. Og så forsvandt han.

Derfor går Københavns Politi nu ud med en efterlysning af den 22-årige mand, som forinden sin forsvinden havde været i byen i København.

Politiet er fortsat ved at kortlægge hans færden, men indtil videre står det klart, at han tidligt søndag morgen tog metroen fra Rådhuspladsen med kurs mod Orientkaj.

På endestationen, hvor han stod af, blev han fanget på overvågningsbilleder, og siden har ingen umiddelbart set ham. Af samme årsag har Københavns Politi nu også særligt fokus på Orientkaj.

»Vi kommer også til at være på Orientkaj i dag for at lede efter Jonas, og vi opfordrer borgere, der bor i området til også at kigge efter ham i kælderskakter, garager og trappeopgange,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

Allerede mandag, da politiet modtog anmeldelsen om den savnede mand, satte man en båd i vandet ved Nordhavn. Eftersøgningen fortsætter tirsdag, hvor også dykkere vil være til stede i området.

Mens man altså i vandet søger efter Jonas, efterlyser politiet også borgere, der måtte have set ham tidligt søndag morgen. Eller som har øvrig viden om, hvor han kunne befinde sig.

Ved man noget om sagen, opfordres man til at kontakte politiet på 114.

Jonas er 187 centimeter høj og har kort, brunt hår. Da han forsvandt var han iført en trenchcoat, en lys trøje eller T-shirt, blå cowboybukser og hvide sko fra Nike.

Ifølge hans nærmeste, som på sociale medier mandag gik ud med en offentlig efterlysning, havde han i tidsrummet frem til 6.15 en telefonsamtale.

Siden har ingen kunnet få fat i ham, og mandag aften fortalte vagtchefen ved Københavns Politi, at Jonas' telefon efter alt at dømme nu er slukket.

Samtidig fastslog vagtchefen, at den unge mand »på ingen måde var i nedtrykt tilstand«, da han forsvandt.

»Han var glad og feststemt, er det, vi umiddelbart har fået at vide,« lød det.

