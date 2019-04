En jolle med fire personer kæntrede fredag aften ud for Langeland. En af sejlerne er bragt til Rigshospitalet.

Fire tyske sejlere er fredag aften kæntret i en jolle i farvandet ud for Fuglsbølle Strand på Langeland.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

De er alle reddet i land. En af de fire - en mand - er bragt til Rigshospitalet med en af Forsvarets helikoptere.

- De var rimeligt forkomne, da vi nåede frem. De havde ligget længe i vandet, fortæller den vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter.

Operationscentret modtog anmeldelsen klokken 19.20. Herefter blev en helikopter fra Flyvestation Skrydstrup sendt af sted mod Langeland.

Også flere skibe - herunder Færgen Lolland og et af Forsvarets skibe - satte kurs mod den kæntrede jolle for at redde de nødstedte sejlere.

Dog nåede jollen og de ombordværende at drive langt ind mod land, inden de øvrige skibe nåede frem, og de kom op af vandet ved egen hjælp.

Ifølge den vagthavende ved Forsvarets Operationscenter formåede sejlerne at kravle op på bugen af båden, efter at den var kæntret. På den måde drev de sammen med båden ind mod kysten.

Tilstanden på manden, der er bragt til Rigshospitalet, kendes ikke.

/ritzau/