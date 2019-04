Der er tidligt lørdag morgen fundet en jolle med påhængsmotor drivende rundt i Aarhus Bugten.

Politiet frygter af den grund, at en person kan være faldet i vandet.

'Området afsøges med både og helikopter,' oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Jollen - der er cirka 14 fod lang og sort - blev fundet drivende rundt i Aarhus Bugten ved den Permanente klokken 07:16.

Til B.T. fortæller vagtchef Bo Christensen fra Østjyllands Politi, at man nu er i gang med at undersøge området for at se, om nogen skulle være faldet i vandet.

»Og så kører vi ud til de lystbådehavne, der er i nærheden, for at høre, om der er nogen, der kender noget til jollen,« forklarer han.

»Vi er selvfølgelig interesseret i at høre fra folk, der kan genkende jollen, for vi vil gerne finde ud af, hvem der ejer den,« tilføjer han.

Der var ikke noget i jollen, da den blev fundet.

