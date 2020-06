Rockmusikerens samlever var anklaget for at have sparket hans nære samarbejdspartner i hovedet under en fest.

Rockmusikeren Johnny Madsens kæreste, Rosita Jørgensen, er tirsdag ved Retten i Esbjerg blevet frifundet for en anklage om vold, skriver ekstrabladet.dk.

Sagen drejer sig om en episode i Johnny Madsens hjem på Fanø i august i fjor. Her skulle Johnny Madsens kæreste og samlever have sparket en anden kvinde, Jeanett Exner, i hovedet.

Jeanett Exner er kreativ direktør i kulturhuset Realen på Fanø og har derigennem et samarbejde med Johnny Madsen. Ud over at være musiker er han også kunstmaler.

Samarbejdet mellem Exner og Madsen ses blandt andet skildret i TV2's reportageserie "Ja for Fanø!".

Den 11. august i fjor var der fest i et telt i Madsens have. Exner var arrangør. På et tidspunkt var Exner på toilet inde i huset, og det affødte en kontrovers mellem hende og Rosita Jørgensen.

Exner har i retten fortalt, at hun blev overfuset af Jørgensen og efterfølgende sparket i hovedet. Men Rosita Jørgensen har pure afvist den udlægning. Hun har fortalt, at Exner var voldsomt beruset og blev bedt om at gå.

Dommen blev afsagt tirsdag klokken 13 uden afholdelse af retsmøde.

/ritzau/