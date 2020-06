Det personlige forhold mellem musiker Johnny Madsens kæreste, Rosita Jørgensen, og hans manager, Jeanett Exner, var i forvejen i den kølige ende af temperaturskalaen.

Men efter tirsdagens domsmandssag ved Retten i Esbjerg, hvor Madsens samlever er tiltalt for under en fest i rockmusikerens hjem på Fanø i august i fjor at have givet den tv-eksponerede Jeanett Exner et karatespark i hovedet, må der efterhånden være et tommetykt lag is mellem de to kvinder.

53-årige Rosita Jørgensen nægter på noget tidspunkt at have brugt fysisk magt eller have forøvet vold mod Jeanett Exner.

Jørgensen forklarede i retten, at hun den pågældende aften havde bedt en temmelig beruset Jeanett Exner om at forlade stedet, da det er Rositas hjem og dermed privat område.

»Hun havde ikke noget at gøre der. Jeanett siger kun det her, fordi hun er en linselus. Hun vil bare have noget omtale. Jeg respekterer, at hun har et arbejdsrelateret forhold til min samlever. Men derudover har jeg ikke noget forhold til hende,« lød det fra Rosita Jørgensen, da hun blev bedt om at forholde sig til anklagen mod sig.

Det fremgik af vidneførslen, at Jeanett Exners egen detaljerede forklaring omkring det påståede gerningstidspunkt står forholdsvis for sig selv i forhold til forklaringerne fra de vidner, som var fysisk til stede, da der var et optrin mellem de to kvinder, der på hver deres måde står Johnny Madsen nær.

Exner indledte med at fortælle, at hun og Johnny Madsen havde haft en fantastisk dag sammen, hvor de blandt andet havde været ude og flyve med helikopter.

Ud på aftenen var der godt gang i festen med 60-70 mennesker i et telt i Johnny Madsens have.

En fest, Jeanett Exner havde arrangeret, og som dels var et slags tak-for-hjælpen-arrangement til diverse sponsorer, dels skulle bruges til optagelser som en del af tv-programmet ‘Ja for Fanø’, som har Johnny Madsen og hans manager i fokus.

På et tidspunkt skulle Jeanett Exner på toilettet. Mens hun sidder der, flår Rosita Jørgensen – ifølge Exner – døren op og sviner hende verbalt til ved at råbe ‘fede kælling’ og andre ting fra nederste skuffe.

Hvilket Rosita Jørgensen i øvrigt pure nægter.

Selve den påståede voldsepisode sker ifølge Jeanett Exner, da hun går ud på trappen på vej tilbage mod festteltet.

»Jeg mister balancen og forsøger at finde den igen. Men det gør jeg ikke, og så bliver jeg sparket i hovedet. Jeg er så voldsomt påvirket af det, der sker. Jeg ser kun Rositas sko og ingen andre mennesker i nærheden,« lød det fra Jeanett Exner, da hun blev afhørt.

Rosita Jørgensen havde kun et overbærende blik og en let hovedrysten til overs for sin kønsfælle, når de to kvinders blikke mødtes.

I de afsluttende procedurer lagde Rosita Jørgensens forsvarer Allan Sørensen ikke fingrene imellem:

»Jeanetts forklaring er så utroværdig, som den kan være. Der er ingen direkte vidner til det, hun siger er foregået. Der er ingen objektive fund i lægeerklæringen. Vi har kun hendes egen forklaring. Og husk, der er tv-optagelser i gang på det her tidspunkt. Det her er et medieshow fra Jeanetts side. Det er et mediestunt. Min klient skal frifindes,« sagde han.

Anklager Nanna Staugaard procederede for 30 til 40 dages fængsel til Rosita Jørgensen.

Der falder dom i sagen tirsdag i næste uge.