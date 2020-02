Fredag 10. januar gik en maskeret mand ind i Danske Bank i Bagsværd. Han trak en pistol, og på gebrokkent engelsk råbte han »give me cash«. Giv mig kontanter.

Han fik ikke nogen, og kort efter forlod han i al hast banken igen.

Bankrøveren er endnu ikke fundet, og Vestegnens Politi har derfor frigivet en video af manden, hvor man kan se ham forsøge at røve banken.

Politiet har ikke fanget denne bankrøver endnu. Han forsøgte at røve Danske Bank i Bagsværd 10. januar i år. Han er cirka 180 centimeter høj, har muligvis et østeuropæisk udseende, bar en karakteristisk rød jakke, lyse jeans og gummisko af mærket Asics.

B.T. har vist videoen af bankrøveren fra Bagsværd til Johnni Vestergaard Mortensen. I 2009 røvede han to banker, der lå lige overfor hinanden, i den lille midtjyske by Stoholm. Johnni - der i dag har lagt kriminaliteten på hylden - forklarer, at han ser en presset mand på overvågningsbillederne.

»Det er vildt nok, at han bare går ind og ikke holder øje med, hvem der er derinde, og hvor mange der er. Det synes jeg vidner om, at han er presset og bare skal have penge lige nu og her,« forklarer Johnni Vestergaard Mortensen til Ugens Blink, som kan ses øverst i artiklen.

»Han får jo ikke nogen penge med. På vej ud tænker han nok meget over, hvor træls det er. Havde han lavet en lille smule research, kunne han have undgået den situation. Det vidner også om, at der er tale om en presset person. Ligesom jeg var,« siger Johnni, der i dag har et lille håndværkerfirma på Sjælland.

Selvom der er tale om en meget grov forbrydelse, mener Johnni ikke, at personen der forsøger at røve banken, virker som en brutal kriminel.

»Han får at vide, at der ikke er nogen penge, og så accepterer han det. Havde han været en rendyrket psykopat, havde han sandsynligvis taget fat i en af de ansatte eller slået dem. Det gør han ikke. Han smutter bare lige så stille. Han virker ikke, som om han har det godt med det,« siger Johnni.

For 10 år siden, da Johnni var 24 år gammel, levede han et liv på den forkerte side af loven. Han forklarer, at han pludselig stod i en situation, hvor han skyldte nogle mennesker penge, som bestemt ikke er nogle, man ønsker at stå i gæld til.

Han mente, at hans eneste udvej var at røve begge banker i Stoholm.

»Det var en dum løsning,« siger Johnni, der fik en dom på fire et halvt års fængsel.

Johnni Vestergaard Mortensen røvede to banker på under et minut for ti år siden. Han mener, at bankrøveren fra Bagsværd ligner en presset mand, der har forberedt sig dårligt.

»Hvis andre unge sidder i den situation, synes jeg, de skal fortælle deres familie om det. Det ville jeg ønske, at jeg havde gjort,« siger han.

Da Johnni Vestergaard Mortensen sad inde, fik han besøg af sin datter, der dengang kun var omkring fire-fem år gammel.

»Hun havde siddet derhjemme og lavet små sætninger om, at jeg ikke måtte stjæle andres penge. Der fik jeg det virkelig dårligt. Det var nok der, hvor jeg besluttede mig for at lægge det på hylden,« siger han.

Vestegnens Politi beder borgere, der bor i Bagsværd eller ofte opholder sig i området, om at tænke over, om de kan have set en person, der matcher signalementet af den eftersøgte.

Politikommisær Andreas Mollerup leder efterforskningen af røveriforsøget i Bagsværd.

»Man skal især lægge mærke til den røde jakke. Den er ganske karakteristisk. Men naturligvis også de lyse jeans og gummiskoene, som muligvis er af mærket Asics,« siger politikommissær Andreas Mollerup ved Vestegnens Politi, der leder efterforskningen.

»Når man trækker en pistol og forsøger at true sig til penge i en bank på den måde, så er det noget, som vi ser meget alvorligt på. Det er en grov forbrydelse, så derfor ligger det os meget på sinde at få anholdt gerningsmanden,« siger han.