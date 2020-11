Efter omkring 40 år i Hells Angels er Jørn Jønke Nielsen færdig i rockerklubben.

Det skriver han på Facebook.

'Kære familie, venner og bekendte, efter knap fyrre år med klubben er det slut. Jeg er netop blevet fortalt, at jeg er smidt ud. Jeg er naturligvis ikke enig i beslutningen, baggrunden for den og måden den blev truffet på. Den står dog ikke til at ændre,' skriver han.

Han afslutter kortfattet:

'Strength and Honor. Jørn Jønke Nielsen.'

60-årige Jørn Jønke Nielsen har gennem en årrække været talsmand for den berygtede rockerklub.

Han er mest kendt for drabet på Henning Norbert Knudsen, kendt som Makrel, i 1984, da Makrellen var præsident for rockerklubben Bullshit.

Jønke har også udgivet bøger om sit liv som rocker.

Hvad årsagen til, at Jørn Jønke Nielsen er smidt ud af Hells Angels fremgår ikke af den korte besked, som han har slået op på Facebook.

Heller ikke hvad han skal lave nu.

B.T. har været i kontakt med Jørn Jønke Nielsen, og han ønsker ikke at kommenteret sagen yderligere.