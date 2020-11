Jørn Jønke Nielsen er fortid i Hells Angels. Han er uenig i beslutningen, der ikke kan ændres, skriver han.

Jørn Jønke Nielsen er blev smidt ud af rockerklubben Hells Angels, som han har været medlem af i næsten 40 år.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

- Jeg er netop blevet fortalt, at jeg er smidt ud. Jeg er naturligvis ikke enig i beslutningen, baggrunden for den og måden, den blev truffet på. Den står dog ikke til at ændre, skriver han blandt andet.

60-årige Jørn Jønke Nielsen, der i årevis har været uofficiel talsmand for rockerklubben, er tidligere dømt for vold og drab.

Ifølge Ekstra Bladet har han forladt klubben i det, der i miljøet kaldes "out", hvilket tidligere var kendt som "bad standing".

/ritzau/