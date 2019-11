Lørdag blev over 80 gravsten på Østre Kirkegård i Randers blevet udsat for hærværk.

Alle gravstenene står på kirkegårdens jødiske gravplads.

I Østjyllands Politis døgnrapport, oplyses det, at politiet klokken 15.25 modtog en anmeldelse om, at over 80 gravsten var blevet malet med grøn graffiti.

Enkelte gravsten var sågar blevet væltet.

I døgnrapporten oplyser Østjyllands Politi, at de har sikret sig spor på stedet og er ved at efterforske hærværket nærmere.

»Det er groft hærværk, som berører rigtig mange mennesker, og derfor tager vi sagen meget alvorligt,« udtaler politikommissær i Østjyllands Politi, Bo Christensen, i døgnrapporten og tilføjer:

»Vi er i gang med efterforskningen, og vi hører gerne fra vidner, som har set mistænkelige personer gå rundt omrking gravpladsen, eller som har oplysninger om gerningsmændene.«

Hos Østre Kirkegård er man chokeret over fundet af de overmalede gravsten.

»Det er forfærdeligt, og det er noget, vi tager stor afstand fra,« siger Thue De La Cour, daglig leder ved Nordre og Østre Kirkegård i Randers til TV 2 Østjylland.

Han understreger desuden, at det er synd for de efterladte og dem, der bruger stedet.

Den jødiske gravplads på Østre Kirkegård blev etableret i begyndelsen af 1800-tallet. De sidste personer blev begravet der i 1980erne.

Hærværket skete på årsdagen for krystalnatten i Tyskland, hvor Nazipartiet og SS-tropper hærgede de jødiske kvarterer, ødelagde mange tusinde butikker og nedbrændte flere hundrede synagoger.

Næsten hundrede jøder blev dræbt, langt flere blev mishandlet og op mod 30.000 jødiske mænd blev sendt i kz-lejre. Nazisterne tvang jøder til at bære en gul jødestjerne synligt, så de kunne identificeres som jøder.

Har du oplysninger, som kan hjælpe politiets efterforskning, bedes du kontakte dem.

Du kan rette henvendelse på 114.