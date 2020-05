I mere end en uge har 42-årige Jimmi Steffen Lillelund været som sunket i jorden. Nu frygter politiet, at der er sket noget kriminelt.

Jimmi Steffen Lillelund har været efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi siden 5. maj, men det er endnu ikke lykkedes at finde den 42-årige familiefar.

»Vi tager det ganske alvorligt,« siger politikommissær ved Midt- og Vestsjællands Politi Kim Løvqvist og fortsætter:

»Vi har indledningsvist dannet os et billede af, hvad det her kan være, fordi der behøver ikke at ligge en forbrydelse bag, men vi er begyndt at frygte, at der kan ligge en kriminel handling bag hans forsvinden,« siger han videre.

B.T. har efter aftale med familien fået tilladelse til at bringe et nyt billede af Jimmi Steffen Lillelund. Foto: Privatfoto Vis mere B.T. har efter aftale med familien fået tilladelse til at bringe et nyt billede af Jimmi Steffen Lillelund. Foto: Privatfoto

Jimmi Steffen Lillelund blev sidst set 30. april klokken 15, hvor han kørte fra sit opholdssted i Gundsømagle til Haveforeningen Ishøjgård i Ishøj.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Siden er hans bil blevet fundet ved Haveforeningen Ishøjgård. I den lå hans personlige ting, og politiet har været i færd med at undersøge det område.

»Alt er åbent, og vi arbejder ud fra flere strategier og hypoteser, men det er mærkværdigt, at en mand i sin bedste alder med familie og en søn pludselig forsvinder. Så vi efterforsker sagen bredt og bruger mange ressourcer på det,« siger han videre.

Ifølge Kim Løvqvist har man to såkaldte fikspunkter, som man har fokuseret særligt på. Det ene er hans adresse i Gundsømagle, og det andet er Haveforeningen Ishøjgård, hvor hans bil blev fundet.

Samtidig har politiet efterlyst Jimmi Steffen Lillelund i medierne.

Men det har endnu ikke kastet afgørende henvendelser af sig, fortæller Kim Løvqvist.

»Vi har modtaget nogle henvendelser fra nogen, der mener, at de har set ham, men vi modtager gerne flere,« fortæller han.