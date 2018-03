Den 31-årige mand, JH, blev efter et års varetægtsfængsling torsdag frikendt for drabet på den et-årige dreng Noah. Men et år i isolation og en befolkning, der stadig tror, han er skyldig, har sat sine dybe spor, og derfor er livet, som den han var, nu slut.

Det fortæller JH's forsvarer, Gert Dyrn.

»Han har siddet varetægtsfængslet i over et år, og det sætter sit præg på et menneske. Han er enormt lettet, men samtidig er det underligt at være ude. Han sagde til mig, at han var glad for at komme ud, men han ved ikke, hvad han skal bruge tiden på. Han skal ikke længere spørge om at komme på toilettet for eksempel. Det er surrealistisk, og han befinder sig i et tomrum nu. Der vil også komme en psykologisk eftervirkning, hvor han kan komme helt i kulkælderen,« siger Gert Dyrn til BT.

Sagen kort

31-årige JH var tiltalt for at have forvoldt den halvanden år gamle drengs død ved at have udsat ham for stump vold. Han boede sammen med barnet og barnets mor, som var hans kæreste, i Sommersted i Sønderjylland, hvor der også boede en 35-årig mand, der tidligere har været sigtet.



Umiddelbart efter drengens død stod moren frem og klagede over, at lægerne ikke havde handlet hurtigt nok. Men da drengen blev obduceret, opstod der mistanke om, at han var blevet udsat for vold. Det førte til fængslingen af den 31-årige mand i februar sidste år, hvor han har siddet varetægtsfængslet lige siden. Ifølge Jydske Vestkysten var størstedelen i isolation, 23 timer om dagen, da man skønnede, at han var truet af de andre indsatte.

JH blev frifundet på baggrund af, at der var andre personer på ejendommen i tidsrummet omkring Noahs død - herunder Noahs mor og den 35-årige mand. Det kunne derfor ikke bevises, at det specifikt var JH, der stod bag.

Ny identitet

Gert Dyrn er tilfreds med dommen. Nu vil han hjælpe JH med at komme på fode igen - muligvis med en ny identitet.

»Hvis sagen ikke bliver anket, hvilket vi får svar på torsdag i næste uge, får han en erstatning på omkring 600.000-700.000 kr. Det kan afbetale en smågæld og hjælpe ham med at etablere sig et andet sted. Han har derudover fået en ny kæreste, som er en pige, han har kendt i 14 år på venneplan. De vil nu flytte sammen og væk fra Sønderjylland,« siger Gert Dyrn.

Kritik af politiet

Forsvaren kommer efter dommen med en harsk kritik af politiets arbejde.

»Det forekommer mærkværdigt, man kun har haft én person i søgelyset. Allerede fra starten har man udelukket to personer, (Noahs mor og den 35-årige logerende, red.). Vi vil ikke pege fingre ad nogen, jeg mener bare ikke, man har efterforsket rigtigt,« siger Gert Dyrn, der sammenligner sagen med Suldrup-mordet, hvor en lægefrue blev dræbt i 2006. Dengang kunne man heller ikke fastslå, hvilke af to personer, der stod bag.

Udover den fejlagtige fokus peger Gert Dyrn på, at JH har fået 'stjålet' alle sine værdier fra sit hjem, mens han har været varetægtsfængslet. Forsvarsadvokaten angriber igen politiet for ikke at have taget affære i den sag.

»Vi har meldt det til politiet, men der sker ingenting. Det er under al kritik. Det vidner igen om, at man fra starten af har fastslået, at det er ham. Og så var man ligeglad. Det er embedsmisbrug,« siger Gert Dyrn.

Familien er rystet

Efter dommen udtalte familien til Jydske Vestkysten, at de var rystede.

»Jeg er rystet over, at der er en morder, der nu går frit omkring,« sagde Noahs mor til avisen, der også talte med mormoren:

»Jeg er dybt rystet over, at han gik fri. Jeg kan slet ikke være i min egen krop,« sagde hun.

JHs fulde identitet er redaktionen bekendt.