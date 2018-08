Den anholdte afviser beskyldningerne i politiets sigtelse. Han havde ikke set, at han blev jagtet.

Aarhus. Østjyllands Politi anholdt tirsdag eftermiddag en 53-årig mand for vanvidssejlads på jetski i Aarhus Bugt. Under sin sejlads kom manden ifølge politiet tæt på en gruppe kitesurfere, der var i gang med en VM-sejlads.

En sejlende patrulje satte omkring klokken 15 tirsdag efter manden ud for Jette Tikjøbs Plads, som ligger i den nordlige del af Aarhus Havn. Her sejlede manden efter politiets vurdering med for høj hastighed for tæt på kysten.

Politiet forsøgte at komme i kontakt med manden, men han standsede ikke. I stedet fortsatte han med en hastighed på cirka 35 knob - hvilket svarer til 65 kilometer i timen - forbi en gruppe kapsejlende kitesurfere.

Surferne deltager ved VM i sejlsport for de olympiske bådklasser, som i disse dage bliver afholdt på vandet ud for Aarhus.

Bådjagten fortsatte fra VM-sejlområdet til vandet ud for badeanstalten Den Permanente. Her sejlede manden ifølge politiet i høj fart ind mellem badende og kajakroere. Der var også personer på såkaldte paddleboards i området.

Ved Aarhus Lystbådehavn - altså tæt på, hvor jagten begyndte - fik betjentene langt om længe anholdt manden. De valgte at hive ham ind i deres båd og truede ham med peberspray.

Ifølge politiet forsøgte manden at modsætte sig anholdelsen.

Østjyllands Politi oplyser, at den 53-årige selv har forklaret, at han ikke havde opdaget, at politiet var efter ham. Desuden benægter han at have sejlet så hensynsløst, som politiet mener.

Manden er blandt andet sigtet for at have bragt andres liv i fare, og politiet har valgt at beslaglægge hans jetski. Politiet har også valgt at inddrage mandens speedbådscertifikat.

Hvis den sigtede fastholder sin uskyld, vil det i sidste ende blive op til en domstol at afgøre, hvorvidt de midlertidige indgreb - beslaglæggelse og inddragelse - skal gøres permanente i form af henholdsvis en konfiskation og en frakendelse.

