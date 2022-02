Den danske modedesigner Malkit Singh skal fortsat sidde varetægtsfængslet i sag om trusler og vold.

Det tog ikke lang tid for dommeren i Københavns Byret at beslutte, at den 49-årige tidligere topmodel Malkit Singh fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Denne gang i yderligere 14 dage.

Den danske jetsetter havde ellers håbet på at blive løsladt. Det gjorde hans nybeskikkede forsvarsadvokat Martin Cumberland meget klart, da han kom til orde over videoforbindelsen fra Vestre Fængsel til byretten.

»Det er en vanvittig indgriben i min klients forhold, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Det er ikke meningen, at man skal afsone i et lukket fængsel, hvilket han vil komme til. Det er ikke proportionalt,« lød det fra forsvareren.

Den 49-årige familiefar sad stille ved siden af sin forsvarer iført gråt joggingtøj. Han fulgte intenst med i, hvad der blev sagt i retten.

Malkit Singh sidder varetægtsfængslet for vold og trusler. Ifølge sigtelsen truede modedesigneren sin kompagnon og mangeårige ven på livet på et kontor i det indre København. Samtidig er han tiltalt for at have overfaldet den samme forretningspartner den 22. november 2021.

I anklageskriftet i den sag bliver det beskrevet, at modedesigneren skulle have grebet fat om halsen på sin ven, inden han skubbede ham ned mod jorden.

Her sprang den over to meter høje, muskuløse designer oven på vennen og pressede en bærbarcomputer ned mod hans hals. Og angiveligt sparkede han sin tidligere ven flere gange på kroppen, mens han lå ned.

Det var da Malkit Singh blev bekendt med, at vennen havde afgivet forklaring i sagen, at han opsøgte ham på kontoret og truede ham på livet.

Malkit Singh nægter sig skyldig i begge forhold.

Dommeren valgte at lytte til anklagemyndighedens bekymringer om, at den 49-årige jetsetter kan påvirke vidner og igen opsøge den forurettede i sagen.

I et grundlovsforhør 30. januar forklarede Malkit Singh, at det hele drejede sig om uoverensstemmelser over ejerskabet af et firma, som han er en del af sammen med vennen. I retten forklarede Malkit Singh også, at hans tidligere ven spredte usande rygter om, at han skulle have været sin kæreste utro.

Anklageren fortalte i retten, at der er flere vidner, som skal afhøres i sagen. Anklagemyndigheden håber, at sagen snart kan for retten.

Forsvarsadvokat Martin Cumberland tog et kæreforbehold i forhold til varetægtsfængslingen.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med den tidligere ven. Han har ikke ønsket at kommentere sagen. Men en pressetalsperson fra selskabet oplyser, at det er en sag, der bekymrer alle involverede parter. De ønsker det bedste for Malkit Singh, der ifølge dem gennemgår en svær periode i livet.