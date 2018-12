25-årige Jesper Lund er godt og grundigt træt af, at han ikke kan stille sin bil fra sig, uden den risikerer at blive smadret.

»Det er sgu en åndssvag verden vi lever i,« lyder reaktionen på, at han lader til at være seneste offer for en stribe af indbrud i biler, der har ramt Aarhus i de forgangne fem uger.

Tirsdag aften blev han ringet op af Østjyllands Politi, fordi hans tre uger gamle BMW holdt parkeret med en smadret siderude. Et åbenbart indbrud i den nye vogn var begået kort fra hjemmet.

Intet var stjålet, for der var ingen løsdele af værdi i bilen. Men den næsten spritnye bil måtte på værksted og en regning på 5.000 kroner er landet hos den unge bilejer.

»Det er 5.000 kroner ud af vinduet, fordi en eller anden idiot smadrer min rude på ti sekunder,« siger den frustrerede aarhusianer.

På Facebook fortæller andre bilejere i ‘Smilets By,’ at deres biler har været udsat for en lignende behandling af ukendte gerningsmænd.

Kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, bekræfter overfor B.T., at der på disse lokationer har været indbrud i biler.

Således har politiet modtaget syv anmeldelser om indbrud i biler på Olof Palmes Allé i november.

Yderligere to anmeldelser om indbrud i biler på Karupvej er også landet hos ordensmagten.

Og seks biler blev udsat for indbrud 8. november på en parkeringsplads på Graham Bells Vej i Aarhus.

»Vi ser desværre nogle gange, at der sker en række indbrud i biler i et bestemt kvarter i en kortere periode,« siger Jakob Christiansen.

»Vi planlægger løbende patruljeringen i forhold til, hvor der er registreret mange indbrud, så vi kører ekstra i områder med flere indbrud,« fortsætter han.

Jesper Lund har tidligere boet i Dubai. Han savner den respekt, andre har for hinandens ejendele, som han mener er tilfældet i ørkenstaten

»I Dubai kan folk glæde sig over andres biler, og man kan have tingene i fred. Jeg har stillet min bil alle mulige steder dernede, og der er aldrig sket noget. Men straffen er også hård, hvis du bliver taget i tyveri - man ryger vist ud af landet. Herhjemme får man bare en bøde, siger han.

Jesper Lund vil nu forsøge fremover at stille sin bil på steder med overvågning og belysning. Og så overvejer han, om det kan minimere risikoen for et nyt indbrud, hvis han åbner handskerum og midterkonsol, så tyvene kan se, at der ikke er noget at komme efter.

»Mit råd er at tømme bilen. Der skal ikke være noget i. Det er lige før, man skal lade vinduer og døre være åbne, for så slipper man for, at tyvene smadrer noget. Men det er også ærgerligt, at man så skal gå ned på laveste fællesnævner.«

Stort set samme råd lyder fra Østjyllands Politi.

»Opfordringen herfra lyder på ikke lade ting af værdi ligge fremme i bilen, mens du er væk.«

»Har du oplysninger om indbruddene, eller ser du mistænkelige personer på p-pladserne i nærheden, må du gerne kontakte politiet,« siger Jakob Christiansen.