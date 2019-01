Det var en ren tilfældighed, at 46-årige Jesper Nielsen Spatzek og hans 10-årige datter Rebecca Nielsen Holst ikke satte sig i den forreste ende af lyntoget ICL210, der onsdag morgen blev ramt af dele fra et godstog.

»Vi stod på perronen og ventede på at gå ind i det forreste togsæt. Men så kørte toget lige 50 meter længere frem, og derfor gik vi i stedet ind og satte os i andet togsæt,« fortæller Jesper Nielsen Spatzek.

Han skulle på arbejde i Københavns Lufthavn og havde taget sin datter med. Hun glædede sig til at se farens arbejdsplads. Planen var at køre derover i bil, men fordi Storebæltsbroen var lukket, måtte de i stedet tage toget.

De satte sig over for hinanden i venstre side. Toget forlod Nyborg Station og satte kursen mod København.

»Ude på broen passerer vi et godstog, og så siger det 'SKRALD'. Det er et højt brag efterfulgt af en lang rumlen. Det er svært at beskrive,« fortæller Jesper Nielsen Spatzek.

Toget bremsede hårdt op, og han blev presset op mod bordet. Instinktivt rakte han ud efter datteren, der sad over for ham.

»Jeg tænkte: Det her er skidt.«

Hvor skidt, det rent faktisk var, anede han dog ikke. De øvrige 10-15 passagerer i kupeen tog det roligt.

Der ankom flere og flere brandbiler og ambulancer. Jesper Nielsen Spatzek og hans datter blev gelejdet over i busser af Beredskabsstyrelsen og kørt til et opsamlingssted, hvor de blev registreret.

Men det var først, da han talte i telefon med sin datters mor, at det gik op for ham, hvor alvorlig en ulykke han havde været en del af.

»Hun fortæller mig, at der er seks døde, og i det øjeblik går det op for mig, at vi har været mega heldige. Det var 50 meter, der gjorde, at vi ikke satte os i den kupé,« siger Jesper Nielsen Spatzek.

Han fortæller, at datteren har været »megasej« og har tacklet den farefulde situation godt. Onsdag aften leger hun og har det godt.

Selv har Jesper Nielsen Spatzek tænkt sig at drikke et glas vin. Og bagefter drikker han måske et glas mere.