20 tomme pantflasker i to gule nettoposer på bagsædet.

Det var nok til, at Jesper Kim Petersen fik smadret to ruder i sin bil i 2021.

Ti måneder senere fandt han endnu en gang sin bil uden ruder – denne gang manglede der en kasse energidrik.

»Det er små ting, de har brudt ind for. Imens er omkostningerne for at få repareret bilen langt større,« fortæller Jesper Kim Petersen, der til daglig bor på Vesterbro i København.

Et område, der ifølge Jesper Kim Petersen længe har været hårdt ramt af personer med lange fingre.

Og det er han ikke alene om at mene.

Mediet KøbenhavnLIV har nemlig undersøgt problemet med indbrud og hærværk mod biler på Vesterbro, efter et kærestepar havde spurgt i en Facebook-gruppe, om der var andre beboere, der havde oplevet, at deres biler blev vandaliseret.

Og der viste det sig, at mindst 40 andre havde fundet deres biler uden ruder, med smadrede dæk – og ikke mindst tømt for værdier.

Foruden de to indbrud i Jesper Kim Petersens bil har han flere gange fundet sin bil med andre skader.

Det har kostet Jesper Kim Petersen mere at få repareret sin bil, end det han har fået stjålet.

»To gange er mine dæk blevet skåret op, andre gange har jeg fundet mit sidespejl på jorden. Hver gang jeg skal ned til min bil, krydser jeg fingre for, at den står, som jeg efterlod den, fortæller Jesper Kim Petersen.

»Det er enormt utrygt.«

KøbenhavnLIV har i forbindelse med sagen været i kontakt med Københavns Politi.

»Vi har modtaget en række anmeldelser i de seneste måneder om hærværk, hvor vinduesviskere er knækket af biler. Typisk er der desværre få spor at gå efter, men vi efterforsker de sager, hvor der er overvågning eller andet, der kan lede os i retning af en gerningsmand,« fortæller vicepolitiinspektør Trine Fisker til mediet.

Selv har Jesper Kim Petersen i dag anmeldt sine egne oplevelser – og han håber, at andre vil gøre det samme:

»Vi skal have belyst det her kæmpe problem. Som det ser ud nu, overvejer jeg selv at flytte væk fra København, fordi det har fyldt så meget i mig. Jeg er sikker på, at der sidder mange andre, der har oplevet det samme,« fortæller han.

