Når man ser i offerstatistikken for voldtægtssager, er det mandlige køn stærkt underrepræsenteret. En af årsagerne til det kan være, at man bliver mødt med latterliggørelse og hån, hvis man stiller sig frem som mandligt voldtægtsoffer.

Det er nemlig et stort tabu - især hvis man som mand er blevet voldtaget af en kvinde. Ikke desto mindre forsøger 44-årige Jesper Friis at bryde tabuet ved at dele sin historie fra 1999, hvor han blev voldtaget af en fra det modsatte køn.

Jesper havde været til en D-A-D-koncert i Helsingør med en kammerat, som de tog hjem til bagefter. Her var kvinden også med. Ifølge Jesper Friis hyggede alle sig og drak øl. Han gik i seng før de andre, fordi han var træt. Herefter er det kun overgrebet, han husker.

»Jeg vågnede op ved, at hun var godt i gang. Jeg spurgte, hvad fanden hun havde gang i. Så sagde hun bare, at hun var liderlig og havde lyst til sex,« siger han til B.T.

Ifølge Jesper Friis, der ikke ønsker at stille sig frem med billede, var gerningskvinden ved at gøre sig ‘færdig’, da han vågnede op i sin brandert. Omtumlet, som han var, nåede han ikke at reagere på situationen.

»Det er egentlig mærkeligt, at jeg ikke vågnede tidligere. Jeg kan ikke forstå, hvordan jeg kunne ’præstere’ uden at være ’til stede’.«

I første omgang tænkte han egentlig bare, at det havde været en meget underlig oplevelse, men efterfølgende gik det op for ham, at han reelt set havde været udsat for et seksuelt overgreb. Han var blevet voldtaget.

Jesper Friis’ fortælling er en del af B.T.s serie #Voldtaget, der fokuserer på gerningsmænd, deres ofre og de konsekvenser, som forbrydelserne har. Det Kriminalpræventive Råd estimerer, at omkring 16 procent af alle voldtægtsofre er mænd. I B.T.s egen gennemgang af næsten halvandet års voldtægtsdomme er der kun fem procent - 5 sager ud af 95, hvor ofrene er af det mandlige køn. Derudover er ingen af de mandlige ofre voksne. Der er kun tale om mindreårige ofre.

'Folk tager ikke én seriøst'

Hvor mange ofre der reelt er tale om, er til gengæld en svær størrelse at fastslå, da det for mænd i den grad er et tabubelagt emne. Det kan Jesper Friis, der er blevet mødt med hån og latterliggørelse, godt forstå.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

»Hvis jeg var gået videre med det, er jeg slet ikke tvivl om, at folk havde syntes, jeg var latterlig. Det synes stort set alle folk, jeg har talt med. Jeg har været udsat for et overgreb, men fordi man er en mand, så griner folk af det. 99 procent har reageret på samme måde. Det er nærmest kun min kone, der ikke har grinet af det,« siger han og fortsætter:

»Folk tager ikke én seriøst, og alle siger, at man skal være glad for det, fordi man er en mand. Det er totalt uholdbart. Når man er en mand, kan man også være et offer,« konstaterer han.

I toppen kan du se tre voldtægtsofre, der hver især har en opfordring til justitsminister Søren Pape Poulsen.

Fakta Afgørelser i voldtægtssager Afgørelser ved en byret i voldtægtssager Sager i alt: 205

Domme: 127

Frifindelser: 39

Betingede domme: 12

§ 68-70 (gerningsmanden psykisk syg): 20

Delvis betingede domme: 5

Bøde: 1

Tiltalefrafald: 1 * Alle domme er fra byretten – der kan derfor være afvigelser, hvis domme er anket til landsretten.

Han kendte kun sin gerningskvinde perifert. De havde aldrig været intime sammen, og han var heller ikke interesseret i det.

»Jeg kan udmærket forstå, hvis nogle mænd ikke har lyst til at stå frem med. Jeg synes selv, jeg er ret stærk, men jeg kan sagtens godt forstå, at folk ikke synes, det er fedt at blive latterliggjort. Det er slet ikke rart.«

