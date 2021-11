Situationen eskalerer for alvor, da Jesper Pedersen formår at få ringet 112.

»Han slår telefonen ud af hånden på mig og får slået mig i hovedet med en metalgenstand. Han prøver også at prikke mig i øjnene, mens jeg kan mærke blodet løbe ned ad mit ansigt,« fortæller han.

Men den 43-årige esbjergenser holder fast. For Jesper Pedersen har ikke tænkt sig at lade den indbrudstyv slippe, som han har overrasket midt om natten. Jv.dk har tidligere skrevet om sagen.

Nu skruer vi lige tiden nogle få minutter tilbage og forlader den kælder, hvor de to mænd tumler rundt, filtret ind i hinanden. Tilbage til det øjeblik, hvor Jesper Pedersen ligger i sin seng kl. 03.30 natten til tirsdag i sidste uge.

Tydelige blodpletter på væggen i det hjørne af kældergangen, hvor Jesper Pedersen kæmpede med indbrudstyven. Foto: Privatfoto Vis mere Tydelige blodpletter på væggen i det hjørne af kældergangen, hvor Jesper Pedersen kæmpede med indbrudstyven. Foto: Privatfoto

Han kan ikke sove. Men han kan fra sin stuelejlighed til gengæld udmærket høre den gentagende 'klakklakkak'-lyd, der kommer fra kælderen under ham. Og den søvnløse esbjergenser ved godt, hvad det er: Det er nogen, der tager i håndtagene til de mange beboeres opbevaringsrum.

Så han står op for at undersøge, hvad der foregår.

»Det er jo på grund af en eller anden for retfærdighedssans, fordi vi tidligere har haft indbrud i ejendommen … og så kunne jeg jo alligevel ikke sove. Heldigvis huskede jeg at tage mobilen med,« som Jesper Pedersen udtrykker det.

Udenfor kan han hurtigt konstatere, at ruden i døren til kælderen er pillet ud. Det falder ham slet ikke ind at ringe til politiet.

»Jeg tænkte ikke rigtigt, jeg gik jo bare ned og begyndte at råbe, at det er en civil anholdelse og at han vil blive holdt tilbage. Jeg ænsede ikke at tænde lyset, for allerede der begyndte det at køre på mig, og så tænker man jo ikke helt klart,« forklarer han.

Herfra går det stærkt. For der er faktisk en anden person i kælderrummet – der i første omgang forsøger at komme væk via andre udgangsdøre. Forgæves.

Der er kun én vej ud, forbi Jesper Pedersen.

»Han løber mod mig og siger 'jeg har en gun', mens han lyser mig i øjnene med en lommelygte. Og så står jeg lige et-to sekunder og tøver, men jeg tænker så, at der nok ikke er nogen, der vil gøre sig til morder for et kælderrum,« siger Jesper Pedersen, der får ret i sin antagelse:

Bidemærket på Jesper Pedersens overarm. Foto: Privatfoto Vis mere Bidemærket på Jesper Pedersens overarm. Foto: Privatfoto

»Så jeg jager ham ned i hjørnet, og da vi kommer i clinch, får jeg 'to højre' i hovedet. Så tænker jeg 'o.k., så er det alvor' og får ham lagt ned efter alle kunstens regler og får sat mig oven på ham. Det er træningen, der tager over.«

Og her skal der lige indskydes en vigtig detalje. Jesper Pedersen er til daglig MMA-instruktør i Esbjerg. Det er rutinerne herfra, han nu bruger til at pacificere indbrudstyven.

Undervejs bliver han blandt andet bidt i overarmen, men det lykkedes alligevel den 43-årige social- og sundhedshjælper at få så meget kontrol over sin modstander, at han kan få mobiltelefonen lirket frem og få ringet til politiet.

Her er det så, at indbrudstyven for alvor gør modstand.

Bidemærket på Jesper Pedersens lår. Foto: Privatfoto Vis mere Bidemærket på Jesper Pedersens lår. Foto: Privatfoto

»Han går mere og mere i panik, og på et tidspunkt gør det ondt i mit lår, og da kigger jeg ned ser jeg, at han har tænderne i mig. Jeg råber 'hvad fanden, skal du bide' og så klasker ham én i affekt. Men generelt er det klart mig, der tager imod. Jeg har mest forsøgt at annullere, hvad han har prøvet på. Og holdt ham fast,« siger Jesper Pedersen.

Kun få minutter efter opkaldet til politiet ankommer flere betjente, hvilket udløser endnu en udfordring.

»Jeg bliver nødt til at slæbe ham lidt ned af gangen for at de kan komme ind, for døren åbner indad, og vi lå helt oppe ad den. Men der gjorde han ikke modstand, for de sidste kræfter var pillet ud af ham,« siger Jesper Pedersen.

Hvor lang tid hele kampen egentlig varede, ved han egentlig ikke præcist. Det hele føltes som »slowmotion« undervejs.

Og tilbage sad Jesper Pedersen med flere skader: Et mindre blåt øje, skrammer og ridser over og under øjenlåget, flere sår i hovedet, i hvert fald ti skrammer rundt omkring på kroppen, tydelige skrabemærker på fødderne efter at have tumlet rundt på betongulvet, en lille tandskade og altså bidemærker på både overarm og lår.

I forbindelse med den efterfølgende undersøgelse på hospitalet sover han i en halv time, og det er den eneste søvn, han får i en periode på over 30 timer.

Her en uge efter er han stadig sygemeldt og har løbende fået blandt andet antibiotika, medicin mod leverbetændelse, Ipren og Panodiler. Samtidig havde han i de første dage efter overfaldet svært ved at sove, ligesom han stadig reagerer på pludselige lyde.

Alligevel fortryder han ikke, at han greb ind. Og Jesper Pedersen tænker, at han nok ville gøre det samme igen, hvis en lignende situation skulle opstå.

»Ja, det tror jeg egentlig. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vil være helt så sød, som jeg var med ham her. Jeg gider ikke at bruge så lang tid på skadestuen igen,« siger han.

Jesper Pedersen har ikke ønsket at stå frem med et billede af sit ansigt, både af hensyn til sin familie og den kommende retssag, men B.T. har set et billede af Jesper Pedersen taget umiddelbart efter slagsmålet, hvor han har blod i store dele af hovedet fra hovedskaderne.

Indbrudstyven, der har vist sig at være en 37-årig esbjergenser, er efterfølgende blevet varetægtsfængslet i fire uger, ikke mindst fordi han også tidligere er blevet sigtet for en stribe andre kælderrumsindbrud i Esbjerg. Det kom ifølge Jv.dk frem i forbindelse med grundlovsforhøret i sidste uge, hvor gerningsmanden desuden erkendte at have bidt Jesper Pedersen, men ikke at have slået ham.

Han er sigtet for 'legemsangreb af særligt rå eller farlig karakter'.

I forhold til den fysiske konfrontation mellem Jesper Pedersen og indbrudstyven lyder det fra politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der dog ikke vil forholde sig til den konkrete, verserende sag:

»Men generelt kan vi sige, at vi altid er glade for borgernes hjælp til at opklare forbrydelser. Når det kommer til civile anholdelser, opfordrer vi borgerne til af hensyn til egen sikkerhed at overveje meget nøje, om det er det rigtige ved magtanvendelse at forsøge at foretage civil anholdelse af en gerningsmand, som man tager på fersk gerning eller via friske spor,« siger han til B.T.:

»Man kan i stedet for straks kontakte politiet via 112 og observere, således politiet har større muligheder for at pågribe gerningsmanden på fersk gerning eller via friske spor. Politifolk har uddannelsen til at kunne anholde en gerningsmand med de nødvendige og forsvarlige midler og metoder.«