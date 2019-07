‘Har du et problem, eller søger du det?’

Den besked tikkede ind i Jesper Schou Hansens Facebook-indbakke, efter han havde deltaget i en debat på det sociale medie Facebook.

Afsenderen var et mandligt medlem af Levakovic-familien, der ligesom mange af sine familiemedlemmer har adskillige kriminelle domme på cv'et.

Jesper Schou Hansen havde skrevet to kommentarer til en debat om Levakovic-familien på Facebook-siden 'Ørestad'.

Den ene lød: ‘Mon ikke det er de serie-kriminelle, der skal tænke sig om… just saying... ’, mens han i den anden skrev: ‘De er hårdkogte kriminelle. Hvorfor i alverden forsvare dem?’.

»Jeg kommenterede opslaget for at vise min opbakning til min bekendte, som udtrykte bekymring over familiens adfærd i området,« forklarer Jesper Schou Hansen.

Debatten på Facebook-siden udsprang blandt andet af B.T.'s dækning af Levakovic-familiens indtog i Ørestad, som har været til stor gene for mange beboere.

Men det faldt altså ikke i god smag hos et særligt Levakovic-medlem, der flere gange er blevet omtalt i danske medier.

Har du oplevet at blive chikaneret af Levakovic-familien, så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Jesper Schou Hansen har både siddet i Københavns Borgerrepræsentation i otte år og som domsmand i både by- og landsretten, men han mindes ikke, at han nogensinde er stødt på familien i nogle af de sammenhænge.

Han er derfor sikker på, at beskeden fra Levakovic-medlemmet havnede i hans indbakke, fordi han skrev den kritiske kommentar i Facebook-debatten.

Det skulle kun blive til én enkelt besked fra Levakovic-medlemmet til Jesper Schou Hansen, men voldsommere er det gået ud over andre beboere i Ørestad.

B.T. har været i kontakt med yderligere to beboere, der bor i nærheden af Levakovic-medlemmet, som også har modtaget beskeder fra ham, efter de havde ytret sig om sigøjnerfamilien på det sociale medie.

De to beboere ønsker af frygt for Levakovic-medlemmet ikke at stå frem med navn eller billede, men B.T. har fået indblik i beboernes Facebook-samtaler.

Her kan man se, hvordan Levakovic-medlemmet har sendt et hav af beskeder, der har en både truende, aggressiv og i nogle tilfælde racistisk tone. Han forsøger også flere gange at ringe beboerne op gennem Facebook.

Ingen af de to beboere ønsker altså at stå frem, men situationen er en anden for Jesper Schou Hansen.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg faktisk pisse ligeglad. Jeg har grundet mit job som politiker modtaget trusler, der var værre end det her. Hvis jeg skal gå og være bange, bliver livet meget kedeligt.«

»Omvendt kan jeg sagtens sætte mig ind i, at man bliver utrolig bange eller nervøs over de beskeder. Jeg har jo også set de andre beboeres beskeder, hvor særligt mængden af beskederne kan opfattes meget truende,« fortæller Jesper Schou Hansen.

Jesper Schou Hansen bor heldigvis ikke tæt på den truende person fra Levakovic-familien, men for en af de andre beboere, der bor i nærheden af vedkommende, har truslerne haft konsekvenser.

Vedkommende er, på trods af en bunden lejekontrakt på et halvt år, flyttet fra området midlertidigt på grund af beskederne.

Jesper Schou Hansen har valgt ikke at melde beskeden til politiet, da han ikke synes, at en enkelt besked er grundlag nok for en anmeldelse. De to andre personer, som har vist B.T. beskeder, fortæller, at de har meldt det til politiet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Levakovic-medlemmet.

Er det fair at drøfte familien offentligt, hvis de ikke har gjort noget direkte ulovligt?

»Hvis der bliver skrevet om, at de for eksempel kører 150 kilometer i timen ned ad vejen, eller at de truer andre beboere, mener jeg bare, at det er konstateringer, og det bør vi kunne diskutere.«

»Hvis ikke de ønsker, at folk drøfter deres adfærd med hinanden, så har jeg et godt råd til dem; I skal lade være med at true andre beboere, lade være med at køre for stærkt, lade være med at udvise en utryghedsskabende adfærd,« siger Jesper Schou Hansen.