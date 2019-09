Som han sad der foran sin computerskærm og kunne se på, mens de små filippinske børn i den anden ende af kameraet begyndte at tage tøjet af, følte han ikke, at det, der foregik var virkeligt.

Sådan forklarer 'Jesper' selv om de mange sexovergreb, han har bestilt på filippinske børn.

Det gør han i dokumentarprogrammet 'Sexovergreb på bestilling', hvoraf andet afsnit bliver vist mandag aften på DR.

Den dag i dag afsoner 'Jesper' en otte år lang fængselsdom for at have betalt for mere end 300 sexshows med filippinske børn.

Nogle gange blev børnene fremvist nøgne. Andre gange var der tale om samleje mellem voksne og børn.

»Hvordan skal jeg forklare det? Altså, jeg har set det, og jeg har ikke følt, at det foregik virkeligt. Det var bare noget, der skete på en skærm. Jeg ved godt, det lyder dumt. Men det var langt væk. Det var ikke lige her ved siden af,« forklarer 'Jesper' - som ikke er hans rigtige navn - i dokumentaren.

Ifølge DR betaler de mænd fra Danmark, som er blevet efterforsket og dømt for at have bestilt overgreb på filippinske børn, mellem 250 og 400 kroner pr. gang.

'Jesper' overførte mindst 80.000 kroner.

I januar 2015 bankede politiet på hjemme hos ham, og han blev anholdt.

Tre år senere fik han sin dom, som han nu afsoner.

Til DR forklarer han, at hans forbrydelser har haft store konsekvenser for ham.

Hvor hans hustru er blevet hos ham, så ser han den dag i dag ikke sine børn.