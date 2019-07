Den kendte tv-vært Jes Dorph-Petersen er offer i en svindelsag, men politiet har meddelt ham, at de ikke har ressourcer til at efterforske sagen.

Det er sket, selvom der ikke er den ringeste tvivl om, at Jes Dorph-Petersen har været udsat for en forbrydelse.

»Jeg er møgirriteret over det. Det svarer til, at en butikstyv går ind i en butik hver dag og stjæler, og politiet siger, at man kommer aldrig og stopper ham,« siger tv-værten, der har været vært på TV2 Nyhederne i mange år og nu er vært på 'Go' aften Danmark' på TV2.

Jes Dorph-Petersen har i cirka et år været plaget af, at svindlere producerer talrige falske artikler på nettet, hvor han optræder og taler varmt for at investere i den digitale valuta, Bitcoins. Artiklerne er pure opspind.

I artiklerne – som altså er fuldstændigt opdigtede – optræder Jes Dorph-Petersen typisk sammen med en anden kendt person, som bliver interviewet i 'Go' aften Danmark' af netop Jes Dorph-Petersen.

Her ses en lille del af en af de artikler, hvor Jes Dorph-Petersen optræder. Artiklen er pure opspind, og billederne er stjålet fra TV2. Vis mere Her ses en lille del af en af de artikler, hvor Jes Dorph-Petersen optræder. Artiklen er pure opspind, og billederne er stjålet fra TV2.

Interviewet handler typisk om, hvor fremragende det er at investere i Bitcoins. Jes Dorph-Petersen bliver så overbevist under interviewet, at han sætter penge ind, og han tjener efterfølgende på sin investering. Og igen, det er pure løgn og opspind det hele.

Det ser dog ganske overbevisende ud, da bagmændene har brugt billeder af Jes Dorph-Petersen fra 'Go' aften Danmark', og artiklerne ser ud, som om de er bragt i kendte danske medier, herunder Ekstra Bladet og Berlingske Business.

»Det er decideret fake news og pure svindel og humbug. Jeg oplever desværre at blive kontaktet næsten dagligt af folk, som har set de her artikler, og som helt reelt er i tvivl om, det er rigtigt eller forkert,« siger Jes Dorph-Petersen og fortsætter:

»Derfor er jeg også overbevist om, at der er nogle, som hopper på den. Desuden bliver artiklerne ved at dukke op. Hvis ikke det virkede, så var bagmændene holdt op igen,« forklarer den kendte tv-vært.

Jeg er møgirriteret over det. Det svarer til at en butikstyv går ind i en butik hver dag og stjæler og politiet siger, at man kommer aldrig og stopper ham Jes Dorph-Petersen, tv-vært

Jes Dorph-Petersen meldte sagen til politiet i vinter, men nogle måneder senere ringede telefonen.

»En meget venlig dame fra Nordsjællands Politi fortalte mig, at de desværre ikke havde ressourcer til at efterforske sagen. Der var mere presserende ting, som for eksempel efterforskning af børneporno, som de skulle se til,« siger han.

»Jeg forstår udmærket, at børneporno og andre frygtelige ting er vigtigere end min sag. Jeg ønsker jo ikke, at politiet dropper de sager til fordel for min. Men reelt så siger politiet faktisk, at de her svindelnumre kan fortsætte til evig tid uden konsekvenser for bagmændene. Det, synes jeg, er meget uheldigt,« siger Jes Dorph-Petersen.

Shehzad Ahmad, der er bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed og tidligere chef for DK-CERT, forklarer, at der ikke er meget at stille op, når politiet ikke vil efterforske sagen.

Reelt så siger politiet faktisk, at de her svindelnumre kan fortsætte til evig tid uden konsekvenser for bagmændene. Det synes jeg er meget uheldigt Jes Dorph-Petersen, tv-vært

»Jes Dorph-Petersen kan desværre nok ikke gøre så meget. Det bedste, han kan gøre, er netop løbende at være på de sociale medier og optræde i artikler, som den her, for at fortælle, at det hele er pure opspind,« siger Shehzad Ahmad.

»Det er ærgerligt, fordi det selvfølgelig er skadeligt for ham. Der er helt sikkert nogle, der hopper på det. Det skader både dem selv og Jes Dorph-Petersen,« siger han.

Flere andre kendte er også blevet misbrugt på samme måde. Herunder komiker Anders Matthesen og Claus Pilgaard, bedre kendt som Chili-Claus.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.