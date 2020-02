Kast og slag med jernstænger mod naboerne. Vold og trusler om vold. Tæsk.

Bevidst påkørsel af en kvinde på cykel. Overtrædelse af et polititilhold.

En 50-årig mand fra landsbyen Bonnet sydvest for Lemvig sidder mandag på anklagebænken ved Retten i Holstebro tiltalt for i alt ni forhold.

Den midaldrende mand har, som var det næsten en kopi af DR's tv-drama 'Fred til lands', ifølge anklageskriftet mod ham gennem halvandet år hærget den lille vestjyske landsby og dens 180 øvrige beboere, så hverdagen for en meget stor del af indbyggerne har været et decideret mareridt.

Manden, som blandt de øvrige beboere i byen går under navnet ‘Jernstangen’ på grund af hans hang til at kaste, true og slå med netop sådan én, har særligt været en plage dels for sine nærmeste naboer, dels mod en af genboerne, som han har overfaldet i mindst to tilfælde.

Da den tiltalte mandag formiddag satte sig i vidneskranken foran domsmandsretten for at blive afhørt, erkendte han som det første, at han i to tilfælde har slået genboen.

Ligesom han erkendte at han ganske rigtigt i det ene tilfælde brugte en jernstang som våben.

»Jeg slog ham små 10 gange. Det var bare med et stykke vandrør. Et halvt tomme tykt stykke vandrør. Han fik bare en kontrolleret røvfuld,« siger den 50-årige tiltalte.

Han forklarer videre, at han gennem lang tid føler, at han er blevet provokeret af genboen, og at det var derfor, han blev nødt til at give ham en lærestreg.

»Han blev bare ved med at genere mig. Han er gået ude foran mit hus og lavet fagter mod mig. Hele tiden små bemærkninger, når jeg har mødt ham,« siger han.

På anklagerens spørgsmål om, hvad genboen helt præcist har gjort, svarer den tiltalte:

»Han er provokerende. Han er bare en ældre mand, som godt kan lide at gå og spille klovn over for os andre. Jeg opfatter det som chikane.«

Den tiltalte erkender kun de to voldsepisoder mod genboen.

Men nægter sig skyldig i de øvrige syv anklagepunkter.

Et enkelt af dem erkender han dog delvist.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi går efter at få den 50-årige mand dømt til psykiatrisk behandling.