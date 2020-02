»Det er en befrielsesdag.«

Sådan lyder det fra 40-årige Maria Kiesbye Damborg - og i Bonnet siger byens borgere tillykke til hinanden.

Mandag fik de nemlig besked om, at det mareridt, de har gennemlevet i byen, endelig får en ende.

En 50-årig mand blev mandag dømt til behandling på en psykistrisk afdeling ved retten i Holstebro.

Manden, som også går under navnet 'Jernstangen', har gennem det sidste halvandet år terroriseret borgerne i Bonnet.

Som B.T. tidligere har beskrevet, har manden både overfaldet to personer, kastet jernstænger mod en tredje, slået ud efter en fjerde - mens mange borgere i Bonnet har oplevet at få en trussel med hjem, hvis de skulle have været så uheldige at krydse 'Jernstangens' vej.

Tilbage til Maria Kiesbye Damborg. Hun og hendes mand har været naboer til den nu dømte 50-årige. Maria Kiesbye Damborg har tidligere beskrevet til B.T., at det har været som »et helvede,« men nu er alt forandret:

»Det helvede er slut nu,« siger Maria Kiesbye Damborg, da B.T. fanger hende over en telefon fra klubhuset i Bonnet.

Her er hun i fuld gang med at fejre 'Jernstangens' dom sammen med sine naboer og et par kasser øl.

»Det har været voldsomt hårdt. Vi har brugt rigtig meget energi på hele tiden at passe på os selv. Jeg tror først, det er gået op for os nu, hvor meget energi, det egentlig drejer sig om - især for mig og min mand, som har skulle forholde os til ham hver eneste dag,« fortæller hun.

Ved retten i Holstebro kom det mandag frem, at den 50-årige mand er blevet erklæret sindssyg ved en mentalundersøgelse foretaget af en overlæge ved Aalborg Universitetshospital. I mentalerklæringen lyder det desuden, at han angiveligt har været sindssyg, da han begik overfaldene.

Af den årsag vil han blive indlagt på et psykiatrisk hospital - noget Maria Kiesbye Damborg er lettet over:

»Jeg havde været mere utryg, hvis han 'bare' var kommet i fængsel, men han blev erklæret sindssyg, og sådan skal det være. Jeg er glad, fordi det er en ubegrænset behandlingsdom, som ikke bare stopper efter fem år. Jeg har tiltro til, at der nu bliver taget hånd om ham,« forklarer hun.

»Vi håber, at han bare bliver i behandlingen, både for vores og for hans egen skyld, så han aldrig skal chikanere os på den her måde igen.«

Et sandt helvede er altså slut, men ifølge 'Jernstangens' tidligere nabo har sagen ikke kun bragt dårlige ting med sig.

»Det her har jo givet et usædvanligt sammenhold herude, så det skal han da egentlig have tak for,« siger Maria Kiesbye Damborg.