Gæsterne på Jensens Bøfhus i det centrale Aarhus måtte tirsdag aften evakueres.

Klokken 20.23 gik alarmen hos Østjyllands Brandvæsen. Der var ild i et sikringsselskab i restauranten i Rosenkrantzgade 23, lød meldingen.

»Der har været en form for kortslutning i en el-tavle, hvor nogle ledninger er smeltet sammen,« siger indsatsleder Johnny Damgaard fra Østjyllands Brandvæsen.

Selv om det altså ikke viste sig at være nogen voldsom brand, fik det alligevel konsekvenser for de gæster, der var til stede.

Foto: Byrd/michaeljrgensen Vis mere Foto: Byrd/michaeljrgensen

»Ilden tog lyset og strømmen i restauranten. Musikken var på en anden gruppe, så den fortsatte, men køkkenet blev også ramt af strømafbrydelsen,« siger indsatslederen.

Nogle gæster valgte at spise færdig, mens andre forlod restauranten.

»Vi var hurtigt dernede og hurtigt færdige. Personalet havde selv slukket med en pulverslukker, og vi slukkede selv efter med en håndslukker,« siger Johnny Damgaard.

Restauranten måtte grundet branden lukke tidligere end planlagt, og den kommer ikke til at åbne igen før en elektriker har været forbi for at ordne installationerne. Jensens Bøfhus på Rosenkrantzgade i Aarhus var den første restaurant i kæden.