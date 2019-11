De sidste snart tre år har været et regulært mareridt for 50-årige Jens Nielsen.

Først laver en ansat hos et stort alarmselskab en falsk underskrift med hans navn.

Da Jens Nielsen anmelder snyderiet til politiet, rammer han en årelang ventetid.

»Det har været nogle virkeligt hårde år. Jeg føler mig sådan svigtet,« forklarer Jens Nielsen.

Dokumentation: Se mails med politiet 24. januar 2017: Konsulent fra alarmselskabet Verisure kommer forbi Jens Nielsen og hustruens hus i Nyborg. Han tilbyder alarm og gratis installation. Få dage efter får de regning for det hele, hvilket Jens Nielsen klager over. 2. maj 2017: Verisure erkender efter undersøgelse, at tre kunder føler sig snydt af assistenten. Han fyres og politianmeldes. I en mail til politiet skriver Verisures manager dette: 'Verisure, tidligere Dansicring Direct vil gerne give anmeldelse af en tidligere medarbejder, som har forfalsket kunders underskrift. Vi har p.t. kendskab til, at dette er sket 3 gange. I bedes venligst kontakte undertegnede på mail for yderligere drøftelse om sagen samt dokumentation for ovenstående.' 15. august 2018: 'Din anmeldelse er oprettet ved Fyns Politi og afventer ledigt personale. Vi har en stor mængde af anmeldelser, som afventer efterforskning, hvorfor det ikke er muligt at give nogen tidshorisont for behandling af din anmeldelse,' skriver politiassistent hos Fyns Politi til Jens Nielsen. 8. juli 2019: Jens Nielsen skriver denne mail til Fyns Politi: 'Jeg skriver til jer, da jeg undres over at jeg ikke har hørt noget i denne sag. Jeg vil gerne høre, hvorlangt sagen er nået, da der nu er gået 2,5 år, siden den blev indberettet. Og i den periode har ligget stille,' skriver han og slår fast, at Verisure har oplyst ham, at han ikke er den eneste, der er udsat for dokumentfalsk af den tidligere ansatte. 10. juli 2019: Ny politikommissær hos Fyns Politi svarer dette: 'Jeg må beklageligvis oplyse dig om, at vi ikke har kunnet foretage den yderligere efterforskning, som skal til for at få belyst sagen endeligt. Jeg kan desværre ikke give nogen tidshorisont på dette. Jeg har været i dialog med Verisure og der fået oplyst, at det økonomiske mellemværende parterne imellem skulle være bragt i orden, således der ikke bliver noget tab i forhold til den oprindelige kontrakt. Jeg kan oplyse dig om, at sådanne forhold har en forældelsesfrist på 5 år.' 8. november 2019: Fyns Politi beklager i mail til B.T. den lange sagsbehandlingstid. Politiet slår fast, at der er sendt anklageskrift fra politiet til domstolen. Nu må Jens Nielsen altså vente på byretten kommer med dom mod den tidligere Verisure-ansatte for at lave falsk underskrift.

Han har måtte leve med en endnu længere sagsbehandlingstid, end den rekordlange ventetid B.T. ellers har afdækket, er virkeligheden for ofrene for kriminalitet.

Vi begynder med, hvordan Jens Nielsens sag startede.

I januar 2017 kommer en konsulent fra alarmselskabet Verisure på besøg i Jens Nielsen og konens lejlighed i Nyborg.

»Det har været nogle virkeligt hårde år. Jeg føler mig sådan svigtet,« forklarer Jens Nielsen. Foto: Thomas Nørmark Vis mere »Det har været nogle virkeligt hårde år. Jeg føler mig sådan svigtet,« forklarer Jens Nielsen. Foto: Thomas Nørmark

»Han var sød og sympatisk mand og fortalte godt om produktet,« siger Jens Nielsen og tilføjer:



»Konsulenten siger så til os, at hvis vi siger ja tak nu, så skal vi ikke betale for oprettelsen og for det udstyr, der bliver sat op, vi skal kun betale for selve abonnementet. Så vi siger ja tak.«

Parret får dog en regning tilsendt, der vækker stor undren hos Jens Nielsen.

Pludselig skal han alligevel betale fuld pris for abonnementet.

»Der knækker filmen, for vi har ikke sagt ja tak til dette, og vi har ikke skrevet under på nogen kontrakt,« siger Jens Nielsen, der beder om at få den underskrevne kontrakt tilsendt.

Da han ser den, rammer chokket virkeligt.

Han kan nemlig konstatere, at en anden har skrevet under med hans navn. Altså er underskriften falsk.

Jens Nielsen klager til Verisure, der med 100.000 kunder omtaler sig som Danmarks største alarmselskab.

Firmaet sætter straks en undersøgelse i gang, og i maj 2017 kommer konklusionen.

Verisure slår fast, at i alt tre af firmaets kunder beskylder konsulenten for at misbruge deres navne til falske underskrifter.

Konsulenten bliver straks fyret og meldt til politiet af både Verisure og Jens Nielsen.

»Jeg sender politiet en mail med den falske kontrakt. Så de får dokumentationen fra starten,« siger Jens Nielsen.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første halvår af 2019 var sagsbehandlingstiden af borgervendt kriminalitet fra anmeldelse til første dom på 359 dage mod 253 dage i 2014. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsekvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Justitsministeren efter B.T.-serie: Ofre skal hjælpes hurtigere

Nu starter så den hårde ventetid for alvor.

Formelt set er anmeldelsen sket til Midt- og Vestsjællands Politi, da Verisures hovedkvarter ligger i Køge.

Jens Nielsens sag sendes dog i november 2017 til Fyns Politi, da det er her, han bor.

»Jeg rykker og rykker politiet på telefon, men får bare besked om, at de ikke har mandskab til at se på min sag,« forklarer han.

8. juli i år skriver Jens Nielsen en mail til Fyns Politi om, at han undrer sig over, at sagen har ligget stille så længe.

'Jeg må beklageligvis oplyse dig om, at vi ikke har kunnet foretage den yderligere efterforskning, som skal til for at få belyst sagen endeligt. Jeg kan desværre ikke give nogen tidshorisont på dette,' svarer en politikommissær på mail den 10. juli.

Politikommissæren skriver videre, at han har været i dialog med Verisure, der har oplyst, at det økonomiske mellemværende parterne imellem skulle være bragt i orden.

Derfor får han denne oplysning:

'Jeg kan oplyse dig om, at sådanne forhold har en forældelsesfrist på 5 år,' skriver politikommissæren.

Har du som gerningsmand eller offer været udsat for den rekordlange ventetid hos politi og domstole? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

B.T. spørger Fyns Politi ind til sagen, og 8. november får vi dette svar:

Synes du, det er rimeligt, at politiet må bruge op til fem år på at sagsbehandle anmeldelser af nogen former for kriminalitet?

'Fyns Politi vil gerne beklage den lange sagsbehandlingstid. Sagen er færdigefterforsket og lagt til videre behandling i vores anklagemyndighed,' skriver Fyns Politi og tilføjer:

'Vi kan godt forstå, at man som forurettet gerne vil have en hurtig afklaring, og i Fyns Politi havde vi selvfølgelig gerne set, at sagsbehandlingen var gået hurtigere.'

Verisures kommunikationschef, Jeppe Mieritz, fortæller, at de ikke har hørt mere om sagen, siden den tidligere medarbejder blev politianmeldt i 2017.

Han forklarer, at Verisure vil gøre alt, hvad de kan, for at undgå sådan en sag igen.

»Vi kan oplyse, at alle vores medarbejdere skal have politigodkendelse og selvfølgelig ren straffeattest,« siger Jeppe Mieritz.

Jens Nielsen slap også for at betale for selve oprettelsen, da Verisure blev klar over sandheden. Og han er først for nylig skiftet til et nyt alarmselskab.

Tilbage står et spørgsmål:

Hvordan har denne sag dog kunnet tage så lang tid hos politiet?

Fyns Politi har denne forklaring:

'Sagen her er bare ikke den eneste sag, vi sidder med. Rykker vi den her sag frem, så rammer det bare andre sager – og dermed andre borgere.'

'Vi har de ressourcer, vi nu en gang har, og vi gør vores bedste for at prioritere sagerne, så ressourcerne bliver anvendt til størst mulig gavn for borgernes tryghed og sikkerhed,' lyder det.