Under sin sædvanlige cykeltur gennem Hareskoven nord for København gjorde Jens Rud Bergstrøm sig lørdag et kedelig fund.

For midt på grusstien, dér hvor han så ofte har cyklet før, lå der pludselig store bunker af plastikposer med affald i.

»Først tænkte jeg: 'Ikke igen'. Men så blev jeg sgu sur over det. Egentlig var jeg cyklet forbi, men stoppede op og tog billedet, som jeg ville lægge i vores Værløsegruppe på Facebook i håb om, at nogen kunne genkende affaldet og derved finde frem til gerningsmanden,« fortæller Jens Rud Bergstrøm, der ofte bruger skoven til både at løbe, cykle og gå ture.

Desværre er det langt fra første gang, at Jens Rud Bergstrøm støder på affald i Hareskoven. Han fortæller, at han gentagne gange har oplevet, at nogen har smidt skrald i området.

»Sidste gang var det vist møbler, der var blevet dumpet i nærheden af, hvor jeg bor. Jeg er tit i skoven, og jeg støder ofte på de her ting, der er efterladt. Det er alt fra affald til biler og campingvogne,« fortæller Jens Rud Bergstrøm, der anslår, at gårsdagens fund formentlig vil fylde to trailere.

Jens Rud Bergstrøm har ikke meldt sagen til politiet, men i opslaget på Facebook fremgår det, at andre skulle have gjort det, heriblandt tv-værten Puk Elgård.

På Instagram lagde Puk Elgård lørdag et billede op af samme bunke affald, hvor hun skriver, at svineriet nu er meldt til politiet.

I en kortfattet kommentar til B.T. skriver hun, at der ikke er så meget at sige, og at affaldet 'skal fjernes.'

»Men det er jo bare super ærgerligt at nogen sviner sådan,« afslutter Jesper Rud Bergstrøm, der nu håber, at gerningsmændene bliver fanget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra politiet.