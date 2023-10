Bor du i området omkring Sønderris i Esbjerg, og har du videokamera på dit hus eller i din bil?

Så kan du potentielt være et vigtigt vidne for politiet i sagen om den forsvundne Jashmin Solli Nielsen.

Den 13-årige pige har været forsvundet siden søndag aften, hvor hun forlod sit bosted på Jupitervænget i den vestjyske by.

Politiet har ledt med både hunde og droner, men indtil videre er der intet spor af teenagepigen.

Derfor opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi nu borgere i Sønderris-området om at tjekke deres videoovervågning.

»Vi har allerede indhentet meget videomateriale, men opfordrer borgerne til også at kigge deres videomateriale igennem for at se, om der kan være noget af interesse for politiet,« siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov i en pressemeddelelse.

»Det kan for eksempel være noget, der ser unormalt ud eller optagelser af Jashmin, der vil kunne gøre os helt sikre på, hvor hun har været, og hvilket tøj hun havde på,« uddyber han.

Jashmins onkel har tidligere fortalt B.T. om den eftersøgning, han selv har planer om.

Helt præcist er politiet interesserede i optagelser fra søndag 8. oktober klokken 20 til mandag 9. oktober klokken 12 fra Sønderris-området i Esbjerg.

Det kan være videoovervågning fra bygninger, men også fra videokameraer i biler – for eksempel taxaer, renovationsbiler, Teslaer eller andre køretøjer, der har installeret et kamera.

»Vi beder borgerne se deres egne optagelser igennem og også gerne opfordre deres eventuelle gæster eller andre, der har været i området med et køretøj i tidsrummet til at gøre det samme. Vi er meget interesserede i alle optagelser, der kan hjælpe os videre i efterforskningen«, siger vicepolitiinspektøren.

Eftersøgningen fortsætter fredag, hvor hundepatruljer og droner igen afsøger nærområdet i Sønderris, hvorfra Jashmin forsvandt.

Derudover opfordrer politiet borgere, der har set, hørt eller ved noget til at henvende sig på telefon 1-1-4.

Jashmins familie har i desperation planer om at lave deres egen eftersøgning fredag eftermiddag.

Den forsvundne pige beskrives som 160 centimeter høj og almindelig af bygning med lyst, brunt, langt hår.

Da hun forsvandt, var hun iført hvid hættetrøje, sort jakke med pelskrave, cowboybukser samt hvide/guld/sorte Nike-sko.

