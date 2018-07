Merethe Stagetorn var forsvarer for flere kendte danskere. En af dem var forsidefruen Janni Ree, der fik Merethe Stagetorn som advokat efter chok-dom i byretten.

»Hun var et fantastisk menneske. Skøn, skøn, skøn. Det må være gået stærkt, for hun var virkelig en frisk, ældre dame. 75 år er alt for tidligt, og jeg føler virkelig med familien,« siger Janne Ree.

Merethe Stagetorn døde søndag formiddag på sit plejehjem i København, hvor hun var omgivet af sine børn. Det oplyser familien til Altinget.

Janni Ree fik i 2013 Merethe Stagetorn som forsvarer, da hun var tiltalt for åger ved sammen med sin far og en veninde at have franarret en ældre, velhavende, men syg mand en million kroner samt at have forsøgt at sælge hans hus og score gevinsten på 2,4 millioner.

Trods sin høje alder havde Merethe Stagetorn intet problem med at tage sager med stor mediebevågenhed. Her udtaler hun sig som forsvarer for bandelederen kendt som "Store A". Foto: Keld Navntoft Vis mere Trods sin høje alder havde Merethe Stagetorn intet problem med at tage sager med stor mediebevågenhed. Her udtaler hun sig som forsvarer for bandelederen kendt som "Store A". Foto: Keld Navntoft

I byretten var Janni Ree (som på det tidspunkt stadig bar efternavnet Christensen) blevet idømt et år og otte måneders ubetinget fængsel. Dommen chokerede hende kraftigt, og derfor valgte hun at skifte sin forsvarer ud, inden ankesagen ved Landsretten.

»Jeg valgte hende, fordi hun var den eneste advokat i Danmark, der havde haft en sag om åger, og derudover havde jeg hørt gode ting om hende,« fortæller Janni Ree.

Sagen kørte under stor mediebevågenhed. Janni var blevet kæreste med rigmanden Karsten Ree, og parret blev fulgt af et tv-hold der optog tv-serien 'Janni og Karsten - kærligheden mod alle odds'. Merethe Stagetorn var 71 år gammel, da hun tog sagen, men trods hendes høje alder, var hun knivskarp i retten, fortæller Janni Ree.

»Hun var åndsnærværende og havde styr på det hele. Der var ting, hun ikke kunne høre og lige skulle have gentaget, men hun var rigtig dygtig, og hun gik ind i sagen med liv og sjæl,« fortæller Janni Ree.

Ankesagen endte med, at Janni Ree fik afkortet sin dom med seks måneder, så dommen lød på et år og tre måneder.