Midt i et lyskryds ud for Kolding brød Janni Gundersen sammen.

Hun hulkede, mens hendes hænder spjættede på rattet. Hendes ben svigtede, så hun slap pedalerne, og bilen gik i stå midt i lyskrydset.

Janni Gundersens GoMore-tur fra Aalborg til Kolding burde have været en ren rutinesag overstået på omkring to timer og med høflige gæster, der pænt betalte for et lift.

Det fik en ubehagelig medpassager dog spoleret på voldelig vis i en sådan grad, at Janni Gundersen stadig er dybt mærket. Både fysisk og psykisk.

Janni Gundersen startede motoren ud for Aalborg og samlede en 16-årige dreng op som den første passager. Sammen bevægede de sig sydover forbi Randers for at hente en anden passagers pakke, der skulle med bilen til Kolding.

»Jeg gav hende et ankomsstidspunkt for, hvornår jeg kunne hente pakken i Randers. Men en halv time før ringede hun og sagde, at hun ikke var klar til tiden alligevel, og om ikke jeg kunne hente pakken hjemme hos hende i stedet,« fortæller Janni Gundersen til B.T.

Selvom det var en omvej for Janni Gundersen og hendes 16-årige medpassager, valgte hun at imødekomme kvinden.

Det skulle hun måske ikke have gjort. For historien, som Jyske Vestkysten kunne fortælle første gang, udviklede sig højdramatisk.

Kl.13.52 holdt bilen foran adressen. Minutterne gik, og ingen kom ud af døren. Janni Gundersen ringede til kvinden, som med grove ord bad hende om at slappe af. Hun ville komme ud om lidt.

Først kl. 14.39, næsten 50 minutter senere, kom kvinden ud til bilen.

»Hun kastede sig bare ind i bilen og sagde ikke undskyld for, at vi havde ventet i 50 minutter. I stedet sagde hun, at hun var oppe at skændes og slås med sin kæreste, så nu tog hun med i stedet,« siger Janni Gundersen, der kun havde aftalt at fragte kvindens pakke.

Hun beskriver kvinden som mørk i huden og med et tørklæde på hovedet. Fra første øjeblik i bilen begyndte hun at tale højlydt i telefon på et sprog, der lød mellemøstligt, og som indmellem blev kombineret med en smule tysk og engelsk. Det var ikke rare sager at overhøre, fortæller hun.

»Hun truede nogle og talte om, at hun ville komme efter dem. Og der var også noget med en pengegæld, hun skulle betale,« siger Janni Gundersen.

Endelig kom bilen med den højtråbende kvinde til vejens ende ved Kolding Storcenter.

Men det var først her, situationen for alvor eskalerede.

Kvinden var stærkt utilfreds med, at hun ikke kunne blive kørt direkte til den adresse, hun ville til. Selvom det aldrig var den tur, Janni Gundersen havde udbudt.

Og samtidig var hun rasende over, at de var kommet for sent. Det på trods af, at hendes egen 50-minutters forsinkelse var årsagen.

»Så gik hun helt amok. Jeg blev kaldt kælling og blegfis. Hun råbte, at hun ville sparke mig i hovedet,« siger Janni Gundersen.

Da kvinden endelig forlod bilen, opdagede den 16-årige medpassager, at hun havde taget Janni Gundersens jakke med sig. Hun løb efter kvinden og hev jakken ud af hånden på hende.

»Og da jeg så vendte mig om, knaldede hun mig sådan en på hovedet,«

På videoen øverst i artiklen kan man se en film, Janni Gundersen optog med sin telefon vendt mod jorden, mens kvinden endelig går væk fra hende. I videoen kan man se underdelen af kvindens krop og høre hende sige med aggresiv stemmføring: »Vi ses i Aalborg«.

Janni Gundersen stod tilbage ved Kolding Storcenter med kroppen fuld af adrenalin og dårlig samvittighed over for sin 16-årige medpassager.

Hun mærkede derfor ikke, hvor hårdt hun egentlig var blevet ramt. Og hun lagde heller ikke mærke til, at kvinden havde taget hendes briller.

Først da hun sad i et lyskryds på vej væk fra gerningsstedet, brød hun sammen. Senere viste det sig, at hun havde fået en hjernerystelse.

Det er tre uger siden, men Janni Gundersen har været helt ude af stand til at lave noget som helst lige siden. Hun vågner badet i sved om natten og har i de fleste nætter folk til at sove hos hende for tryghedens skyld. Janni Gundersen har meldt episoden til politiet, som nu arbejder på sagen.

Hun har også henvendt sig til GoMore, der har fjernet kvindens profil fra siden.Den voldsomme oplevelse skal dog ikke betyde, at Janni Gundersen vil stoppe med at bruge samkørsel som GoMore igen.

»Jeg vil gøre det igen, men jeg er opmærksom på, hvem jeg tager med. For jeg havde jo ikke regnet med, at jeg ville blive slået ned af en kvinde,« siger hun.