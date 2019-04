»Buk dig sammen og hold dig på benene«.

Det var alt, som Janni Kristensen fokuserede på, mens sparkene og slagene overdyngede den 24-årige kvindes krop.

Bare 50 meter fra sin bopæl blev Janni tilbage i november overfaldet af to piger, som politiet nu har droppet at finde. Til stor forundring for Janni.

Men for at forstå hele sagen skal vi skrue tiden tilbage til fredag 16. november 2018.

Klokken er cirka 19.45 og Janni har været ude at spise med en god veninde. Hun sætter sig ind i en metro på Nørreport Station og sætter kursen mod Amager Strand, hvor hun bor.

Hun smider musik i ørerne og passer sig selv. Indtil tre piger stiger ind i metroen på Lergravsparken Station.

De går ned bagest i metroen og sætter sig ved siden af Janni.

Den ene piger spørger, om der har været en kontrollør i metroen.

»De er meget oppe at køre. Taler højt og fylder meget,« fortæller Janni Kristensen, der pænt svarer pigerne, at der ikke har været en kontrollør.

Janni tager musik i ørerne igen, men hun kan ikke dy sig, da de tre piger slår en klap til metroens kontrolpanel ned og begynder at trykke på en masse knapper.

»Er det skide smart?,« spørger hun de tre.

Men så retter pigerne deres fremadbrusende stil mod Janni.

»Er du bange for at dø?,« spørger de den 24-årige kvinde, der bare forsøger at svare tilbage med et smil.

Da metroen kort efter ruller ind på Amager Strand Station, ser Janni, at der står en kontrollør på perronen, så hun beslutter sig for at tage et billede af pigerne, som hun kan vise til kontrolløren.

Pigerne opdager det, og to af dem formår at kaste sig ned på sædet, men Jannis iPhone fanger den sidste af pigerne, der kigger direkte ind i kameraet.

Janni viser billedet til kontrolløren og forlader så stationen.

Men efter at have gået få meter, opdager hun en ting.

De tre piger forlod også metroen, og de går den samme vej som hende.

Alt imens går Janni og taler i telefonen med sin mor. Der går dog ikke mange sekunder, før en anden stemme lyder.

»Vi skal have din telefon,« beordrer den ene pige.

Janni stopper op og siger nej, men pludselig er hun omringet af de tre piger. De skubber hende op ad en bil, og så sker dét, der den dag i dag stadig hjemsøger Janni.

»To af dem begynder pludselig at slå og sparke mig helt vildt, mens jeg prøver at holde mig på benene, for de skal ikke få hevet mig væk og ned på jorden. De river også en stor hårtot ud og spytter på mig,« fortæller Janni.

Janni blev overfaldet i november, men politiet har valgt at standse efterforskningen. Vis mere Janni blev overfaldet i november, men politiet har valgt at standse efterforskningen.

Herefter stikker pigerne af.

»Hvad sker der,« spørger moren febrilsk i telefonen.

Janni skynder sig at løbe de 50 meter, som hun har hjem, og derhjemme bliver hun af sin mor overbevist om at ringe til politiet.

»Jeg er chokeret og bange, men efter ti minutter holder der en politibil,« fortæller hun.

Janni fortæller politiet alt. Om pigernes opførsel i metroen, om billedet og om overfaldet. Og betjentens svar er beroligende.

»Politiet siger, at dem kan de sagtens finde. De har været i metroen med overvågning, og vi har endda et billede af dem. De vil bare lige have mig på skadestuen for at få lavet en skadesrapport,« fortæller Janni.

Ude på skadestuen konstaterer sygeplejerskerne, at Jannis kæbe er slået en smule skæv, og at der er et brud i hendes knæ. Derudover har hun fået mange knubs og har mærker rundt omkring på kroppen.

»Den ene af pigerne slog og sparkede virkelig hårdt. Det var også hende, som jeg fik et billede af,« fortæller Janni.

Dage bliver herefter til uger, og Janni venter og venter bare på, at politiet forhåbentlig en dag kan ringe og fortælle hende, at pigerne er fanget.

Den 24-årige kvinde er nemlig ekstremt berørt af situationen og har utallige mareridt om at blive overfaldet.

Hun kan nærmest ikke køre i metro uden at kigge sig omkring, og hun begynder også at besøge en psykolog for at bearbejde overfaldet.

Derfor er det også et hårdt slag i maven, da der i starten af februar i år ligger en meddelelse fra Københavns Politi i Jannis e-Boks.

Politiet meddelte i februar i en skrivelse, at de standsede efterforskningen. Foto: Privatfoto Vis mere Politiet meddelte i februar i en skrivelse, at de standsede efterforskningen. Foto: Privatfoto

'Efterforskningen bliver standset' er titlen på brevet, der i korte træk meddeler, at politiets efterforskning ikke har resulteret i noget brugbart, og at man derfor ikke vil efterforske sagen længere.

Og det undrer Janni.

»Jeg synes virkelig ikke, at det er fedt. Og jeg forstår ikke, hvordan de ikke kan finde dem, når der er overvågning, og når de har mit billede. Og hvis det er så nemt at gå og slå folk på gaden, så kan de da sagtens finde på at gøre det igen,« frygter Janni.

B.T. kontaktede tirsdag Københavns politi og bad dem forholde sig til kritikken.

Politiets svar lød således:

'Vi har fuld forståelse for, at det er frustrerende for forurettede, når det ikke er muligt for politiet at opklare sager. Det har desværre ikke været muligt at undersøge den konkrete sag inden for B.T.’s deadline, men vi vil nu gennemgå den igen for at se, om der er sket fejl i forbindelse med behandlingen af sagen,' skriver Københavns Politi i en mail.