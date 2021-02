»Vi forsætter eftersøgningen i dag.«

Sådan fortæller vagtchefen hos Østjyllands Politi.

Hele dagen igår forsøgte politiet at finde den 57-årige Jane Møller, der har været forsvundet siden torsdag. Allerede i går var medlingen fra politiet, at det er som at lede efter en nål i en høststak, og den melding har ikke ændret sig her til morgen:

»Vi har intet konkret at gå efter« fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. I går ledte politiet, hvor hun sidst er blev set, hvor hun normalt færdes, og hvor det giver mening i forhold til hendes liv - dog uden held. Derfor har politiet også en appel til borgerne:

»Vi er interesseret i alle de henvendelser, vi kan få om hende.«

Men hvad chancerne er for at finde den forsvunde kvinde, kan politiet ikke sige:

»Det har jeg slet ikke noget bud på, men vi gør, hvad vi kan, og vi forsætter eftersøgningen« lyder det.

Jane Møller, der forsvandt, efter hun havde besøgt sin kæreste i torsdags, beskrives som cirka 175 centimeter høj, slank og med langt, gråligt hår ned til skuldrene.

Af særlige kendetegn nævnes af politiet et modermærke på venstre kind. Hun bærer også ofte briller.

Ifølge politiet kan hun sandsynligvis være iført en knælang, marineblå jakke samt mørkeblå cowboybukser. Hun kan desuden have brune skindstøvletter/vandresko på og muligvis et strikket pandebånd.

Har man oplysninger, der kan bruges i eftersøgningen, kan man kontakte Østjyllands Politi på telefonnummeret 114.