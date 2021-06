»Morfar, hvad laver han?! Det må man da ikke!«

Sådan lød det fra Jans bagsæde, da han mandag var ude at køre en tur med sin kone og sit barnebarn.

Jan har valgt ikke at stå frem med sit efternavn af hensyn til sin egen sikkerhed.

Der var god grund til udbruddet fra bagsædet, for bagved kom en bil kørende med høj fart og i den forkerte vejbane.

Derudover fortsatte spøgelsesbilisten direkte over for rødt.

»Det er et rimelig trafikeret område med masser af lastbiler. Havde det været et par sekunder tidligere grønt for de andre, kunne det være gået galt.«

»Det var helt vanvittigt,« siger Jan til B.T om situationen, der er filmet ved Sydvej i Taastrup klokken lidt i syv.

Optrinet er filmet ved hjælp af et såkaldt 'dashcam', der filmer fra instrumentbrættet under hele kørslen. På den måde kan man, hvis man er involveret i et uheld, bruge videoen i en eventuel forsikringssag.

Man kan mene, at det er vanvittig opførsel i trafikken, men juridisk set kan det ikke betegnes som vanvidskørsel. Det skyldes farten, og at der hverken var dødsfald eller voldsom legemsbeskadigelse.

Hvis politiet havde været på strækningen, havde personen kunne se frem til et klip i kørekortet og en bøde for at køre mod færdselsretningen, et klip og en bøde for at køre over for rødt, samt som minimum et klip for at køre mere end det tilladte.

»Jeg er ofte ude at køre, og der er da nogle, der kører vildt, men det her er jo helt grotesk,« siger Jan.

Det er også det, der har fået Jan til at dele videoen.

»Det er vigtigt at skrive og fortælle om. Det drejer sig om menneskeliv, og det skal man ikke gå på kompromis med.«

»Han kunne snildt have slået sig selv ihjel eller andre. Der er ingen, der har så travlt. Det er utilgiveligt,« siger Jan.

Ifølge en rapport fra Havarikommissionen er frontalkollisioner en af den slags ulykker, der slår flest ihjel om året.

i 2019 døde 199 personer i den danske trafik. Heraf mistede 41 mennesker livet i en frontalkollision.

Hele ni ud af ti frontalulykker sker uden for byen, men man vil stadig gerne have mere viden om ulykkestypen.

Derfor har man igangsat en dybdeanalyse, som forventes at være klar i 2022.

I en anden analyse kaldet 'Hvorfor sker trafikulykkerne?' bliver det slået fast, at for høj hastighed gør sig gældende i næsten hver anden ulykke.