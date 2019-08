Skuespilleren Jan Linnebjerg, bedre kendt som 'Pyrus', skal i retten tiltalt for spirituskørsel.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Forseelsen fandt ifølge politiet sted 19. maj 2018, hvor Jan Linnebjerg efter anklagemyndighedens opfattelse skulle have kørt i en varebil på Hillerødmotorvejen, efter han havde indtaget spiritus i et sådant omfang, at han havde over 0,50 promille alkohol i blodet.

I en sms til B.T. skriver Jan Linnebjerg, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen, men for godt et år siden stod skuespilleren selv frem og fortalte i et opslag på Facebook, at han var alkoholiker, og at han formentlig stod til at miste sit kørekort på grund af spirituskørsel.

'Jeg er ikke flov eller skammer mig ved at indrømme, at jeg er alkoholiker. Det er desværre en sygdom, der kommer snigende og er uhelbredelig, men der kan gøres noget ved den,' lød det videre i opslaget, inden han tilføjer:

'Det, at jeg har kørt bil i påvirket tilstand, det er utilgiveligt, og jeg lægger mig fladt ned og tager straffen. Heldigvis skete der ikke noget. Det takker jeg de højere magter for.'

Siden medvirkede han i 'Go' morgen Danmark', hvor han ærligt fortalte, at det at drikke alkohol for ham var som et spil russisk roulette.

Nogle gange kunne han godt stoppe efter et enkelt glas vin. Andre gange kunne han ikke 'sætte en prop i'. Når sidstnævnte skete, var han med egne ord ikke et rart menneske.

Det var, forklarede han, som Dr. Jekyll og Mr. Hyde.

Kampen mod alkoholismen beskrev han som det, at man har har lyst til noget – 'virkelig, virkelig lyst' – men man ved, at man ikke må. Kampen mellem de to var svær.

»Og for mig er den sådan set dødelig, hvis jeg bliver ved. Det er ikke, fordi jeg vælter rundt og er fuld hver dag, men der kommer de her huller i jorden, og jeg er bange for, at hvis jeg ikke får styr på mit 'shit' nu, så eskalerer det, og så bliver det hver dag. Og så ender det med, at man dør af det,« sagde han til 'Go' morgen Danmark'.

Af anklageskriftet mod Jan Linnebjerg fremgår det desuden, at anklagemyndigheden kræver den 59-årige skuespiller idømt en fængselsstraf samt frakendelse af kørekortet. Sagen er berammet til midten af august.