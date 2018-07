Den folkekære skuespiller Jan Linnebjerg har på Facebook tirsdag aften skrevet, at han er alkoholiker.

Opslaget sker ifølge Linnebjerg på baggrund af Se&Hør, der havde mødt ham i nærheden af sin golfbane, hvor de ønskede en kommentar til deres information om, at han kæmpede med alkoholisme.

Det drejer sig blandt andet om, at Jan Linnebjerg skulle gå til møder hos Anonyme Alkoholikere samt være ved at miste sit kørekort.

I den forbindelse skriver Jan Linnebjerg et længere Facebook-opslag, hvor han forklarer nærmere.

'Jeg har erkendt, at jeg er alkoholiker - ikke at jeg går rundt og er påvirket konstant, og ja, jeg er i behandling,' skriver Jan Linnebjerg, der kalder sig 'kvartalsdranker'. Begrebet dækker over en person med længere ædruelige periode, men som en gang i mellem falder i.

I forhold til Se&Hørs oplysninger omkring, at han måske mister sit kørekort, bekræfter Jan Linnebjerg ligeledes rygtet, men at han ikke ved, om det bliver sådan.

'Det at jeg har kørt bil i påvirket tilstand, det er utilgiveligt, og jeg lægger mig fladt ned og tager straffen. Heldigvis skete der ikke noget. Det takker jeg de højere magter for,« skriver Jan Linnebjerg i Facebook-opslaget, der kan læses i sin fulde længde nederst i artiklen.

Jan Linnebjerg er bedst kendt for sin rolle som Pyrus i julekalenderne af samme navn, mens han i dag driver Linnebjerg Golf i Ølstykke.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Jan Linnebjerg.