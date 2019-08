Tirsdag har retten i Lyngby afsagt dom i sagen mod skuespilleren Jan Linnebjerg, der var tiltalt for spirituskørsel.

Jan Linnebjerg er tirsdag blevet idømt 10 dages betinget fængsel samt en bøde på 11.500 kroner for spirituskørsel.

Derudover fik skuespilleren, der valgte at modtage dommen, også frakendt sit kørekørt i tre år.

Jan Linnebjerg, der også er kendt som 'Pyrus', erkendte sig skyldig og forklarede, at han og hustruen i forbindelse med deres bryllupsdag havde været ude og spise på en sushirestaurant i Lyngby.

På hjem mod deres bopæl i Værløse, blev de stoppet af politiet, og en senere blodprøve viste, at han havde en promille på 1,13.

»Jeg havde drukket en stor fadøl og noget sake. Jeg følte mig ikke beruset, eller at jeg på anden måde skulle være til fare for nogen,« lød det fra Jan Linnebjerg.

Forseelsen skete på et tidspunkt, hvor Jan Linnebjerg i forvejen havde fået en betinget frakendelse af sit kørekort på grund af sprirituskørsel, og det var således en skærpende omstændighed.

Jan Linnebjerg forklarede videre, at han ikke har drukket alkohol i et år, men at han fortsat er i behandling for alkoholisme.

Noget, som han første gang stod frem med 3. juli 2018 i et opslag på Facebook. Her forklarede han, at han var alkoholiker, og at han formentlig stod til at miste sit kørekort på grund af spirituskørsel.

'Jeg er ikke flov eller skammer mig ved at indrømme, at jeg er alkoholiker. Det er desværre en sygdom, der kommer snigende og er uhelbredelig, men der kan gøres noget ved den,' lød det i opslaget, inden han tilføjede:

'Det, at jeg har kørt bil i påvirket tilstand, det er utilgiveligt, og jeg lægger mig fladt ned og tager straffen. Heldigvis skete der ikke noget. Det takker jeg de højere magter for.'

Siden medvirkede han i 'Go' morgen Danmark', hvor han ærligt fortalte, at det at drikke alkohol for ham var som et spil russisk roulette.

Nogle gange kunne han godt stoppe efter et enkelt glas vin. Andre gange kunne han ikke 'sætte en prop i'. Når sidstnævnte skete, var han med egne ord ikke et rart menneske.

Det var, forklarede han, som Dr. Jekyll og Mr. Hyde.

Kampen mod alkoholismen beskrev han som det, at man har har lyst til noget – 'virkelig, virkelig lyst' – men man ved, at man ikke må. Kampen mellem de to var svær.

»Og for mig er den sådan set dødelig, hvis jeg bliver ved. Det er ikke, fordi jeg vælter rundt og er fuld hver dag, men der kommer de her huller i jorden, og jeg er bange for, at hvis jeg ikke får styr på mit 'shit' nu, så eskalerer det, og så bliver det hver dag. Og så ender det med, at man dør af det,« sagde han til 'Go' morgen Danmark'.