Den berømte krigsfotograf Jan Grarup truer sin tidligere svigerinde Sara Bjerg Møller med sagsanlæg. Det skriver Filmmagasinet Ekko.

Sara Bjerg Møller har fået 10 dage til at sige undskyld og trække sine udtalelser i Filmmagasinet Ekko tilbage. Ellers vil det få et retsligt efterspil, lyder det i et brev fra advokat Morten Erritzøe Christensen.

Sara og Jonathan Bjerg Møller har i Ekko kritiseret Jan Grarup for at bruge private optagelser fra deres halvsøsters bisættelse i dokumentarfilmen 'Krigsfotografen'.

Jan Grarup er en prisbelønnet fotograf, der har dækket talrige katastrofer og konflikter for især Politiken. I dokumentaren får Jan Grarup ansvaret for tre teenagebørn, da hans ekskone Zasha Sekjær bliver syg og dør.

I filmen vises der optagelser fra Zasha Sekjærs bisættelse, men Sara Bjerg Møller har til Ekko fortalt, at familien ikke var informeret om, at optagelserne fra søsterens bisættelse ville blive brugt i dokumentaren.

»Zashas sygdom og børnenes sorg udnyttes hensynsløst til at tegne et billede af Jan Grarup, så han kan sælge flere foredrag, bøger og billeder,« udtalte Sara Bjerg Møller blandt andet i Ekko.

Det er blandt andet de udtalelser, Jan Grarup vil have trukket tilbage. Advokat Morten Erritzøe Christensen skriver ifølge Ekko, at Jan Grarup i en længevarende familiefejde er offer for en personlig vendetta, som fotografen tager med ophøjet ro.

»Jan tager det imidlertid ikke med ro, at vendettaen nu i meget høj grad påvirker hans børn,« skriver advokaten ifølge Ekko og forklarer, at Jans børn igen og igen skal læse om 'de ulykkelige omstændigheder i forbindelse med deres mors død' og samtidig opleve 'en krænkende tilsvining af deres far i samme forbindelse'.

Sarah og Jonathan Bjerg Møller har klaget til både det danske og det norske pressenævn.

Derudover har de meldt DR til politiet for overtrædelse af straffelovens § 264d, der omhandler uberettiget videregivelse af billeder af et menneske 'under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed'.

Deres advokat, Víbeke Borberg, har tidligere udtalt til B.T., at familien fik vetoret over optagelserne inden bisættelsen, men at den vetoret ikke blev overholdt.

»De kan nu konstatere, at de optagelser, som de havde fået at vide, var til privat brug og af hensyn til børnene, er med i filmen,« har hun sagt til B.T.