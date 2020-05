»Først og fremmest: Anklager påstår, at jeg sindssyg og psykopat. Jeg er ikke sindssyg. Jeg har følelser. Jeg har en kæreste, jeg har venner. Jeg lever et normalt voksenliv.«

Sådan indledte 28-åriges drabstiltalte James Schmidt sin afsluttende bemærkning, inden sagen mod ham blev optaget til dom i Københavns Byret onsdag.

Som loven foreskriver, fik James Schmidt, der er tiltalt for at have dræbt tre de tre pensionister Eva Hoffmeister, Inez Hasselblad og Peter Jensen Olsen i februar og marts 2019, det sidste ord, inden retten trak sig tilbage for at votere.

Og den mulighed benyttede den sydsudanske mand til et sidste forsøg på at overbevise nævningetinget om, at han er uskyldig i drab.

an har givet skiftende, utroværdige og ikke mindst konstruerede forklaringer. Søren Harbo, anklager.

»Jeg er ikke en seriemorder,« lød det grædende fra James Schmidt, inden han henvendte sig direkte til Inez Hasselblads datter, Malene Hasselblad.

»Jeg har ikke myrdet din mor, og jeg forstår ikke, at du har behov for at udstille mig gang på gang i en tv-serie. Jeg har ikke myrdet nogen, og det er ikke i orden, at du bruger medierne til at fordreje sandheden,« fortsatte han, inden retsformanden brød ind og beordrede ham til at tale til retten og ikke til Malene Hasselblad.

Malene Hasselblad selv tog udbruddet med et smil, fortalte hun efterfølgende til B.T.

»Hans personlige angreb gjorde mig intet. Tværtimod. Han understøttede så fint anklagerens beskrivelse af hans personlighed fra de mentalerklæringer, der er lavet - blandt andet at han har storhedsvanvid. Jeg smilte blot retur til ham.«

»Han er brutal. Han er psykopat«

Forinden havde hans forsvarer Mie Sønder Koch og anklager Søren Harbo fremlagt deres afsluttende bemærkninger i sagen.

Her argumenterede Mie Sønder Koch for, at James Schmidt skulle frifindes, dels fordi bevisbyrden ikke var løftet tilstrækkeligt af anklagemyndigheden, og dels fordi der ifølge hende ikke var noget i James Schmidts adfærd, der pegede på, at han skulle være en drabsmand.

»James har ingen problemer med at afsløre, at det er ham, der misbruger Eva Hoffmeisters kort. Han har ingen problemer med at blive kædet sammen med det. Han forsøger ikke at skjule sin identitet, og der må jeg bare sige, at den måde at handle på vidner om en meget kortsigtet plan, hvis man har gjort sig skyldig i drab.«

Mie Sønder Koch henviste blandt andet til, at James Schmidt hverken på overvågningskameraer eller andre steder forsøgte at skjule sig, da han misbrugte to af sine formodede ofres dankort. Et forhold, han i øvrigt også har erkendt.

»Når misbruget er så åbenlyst, som det her er, så har det formodningen imod sig, at James skulle være skyldig i drab,« lød det videre fra forsvareren, der samtidig understregede, at hendes klient ikke var uintelligent.

Den betragtning var anklager Søren Harbo imidlertid uenig i.

»Jeg vil gerne minde om, at han for år tilbage sad varetægtsfængslet for voldtægt af en mindreårig, og under varetægtsfængslingen forsøger han at slå en kvinde ihjel. Han lader sig ikke påvirke af tidligere erfaringer,« lød det, da han fik mulighed for at kommentere forsvarerens procedure.

Forinden argumenterede han for, at James Schmidt var utroværdig og havde konstrueret sine forklaringer.

»Han har givet skiftende, utroværdige og ikke mindst konstruerede forklaringer, så de passer til de faktiske omstændigheder, som han er blevet præsenteret for her i retten. (...) Han lyver for sine omgivelser. Han har hverken den ene eller anden uddannelse. Og han skylder penge til højre og venstre,« procederede Søren Harbo, inden han til sidst konstaterede.

»Han er brutal. Han er psykopat.«

Håbløst politiarbejde

Undervejs i sagen er det kommet frem, at der ikke var noget ved de tre dødsfald, som politiet anså som værende mistænkeligt.

Heller ikke de efterfølgende ligsyn indikerede, at der skulle være sket noget kriminelt.

Det kunne Mie Sønder Koch ikke nære sig fra at kommentere i sin procedure.

»Vi har været meget langt fra faglig standard,« lød det fra forsvareren, der samtidig satte spørgsmålstegn ved, om Eva Hoffmeister overhovedet var blevet dræbt.

Den 83-årige pensionist nåede nemlig at blive kremeret, inden politiet fik mistanke om, at der var sket noget kriminelt. Derfor var det ikke muligt at foretage en obduktion, som kunne fastslå en dødsårsag.

Der ventes at falde dom 30. juni.