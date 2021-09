En 22-årig kvinde blev så rasende af jalousi, at hun opsøgte en tidligere veninde og stak hende adskillige gange med en kniv.

Det er de voldsomme fakta, som et retsmøde tirsdag afdækkede. Det skriver Fyens.dk.

En 22-årig kvinde var så ulykkelig og vred over, at en fyr, hun havde set, angiveligt også så og havde sex med hendes 20-årige tidligere veninde, og derfor stjal den 22-årige gerningsmand en kniv på sin højskole, og opsøgte den 20-årige.

Gerningsmanden havde set på det sociale medie snapchat, at eksveninden var på Sankt Knuds Gade i Odense centrum, hvor hun spillede et spil med fyren, den 22-årige engang havde foræret ham. Og det var den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over.

En 20-årig kvinde blev stukket adskillige gange af en jaloux eksveninde. (Arkivfoto.).

»Han sidder med de ting, jeg har givet ham i kærlighed, med den luder, han har kneppet bag ryggen på mig,« lød det ifølge avisen fra den 22-årige, som græd under sin forklaring, hvor hun indrømmede at have ført kniven.

Man forsøgte først at fremme sagen som en tilståelsessag. Men da den 22-årige kvinde udtalte, at hun ikke havde i sinde at dræbe sin veninde, blev den udsat til en domsmandssag.

Det var lørdag 17. april, at knivstikkeriet fandt sted, og i den forbindelse talte B.T. med Fyns Politi dagen efter.

Og der kunne politiet afsløre, at det 20-årige offer ikke var i kritisk tilstand længere.

»Når jeg siger stabil, så betyder det, at man går ud fra, at man har styr på hende,« sagde Lars Thede fra Fyns Politi.

Allerede dengang valgte man – på grund af offerets omfattende skader – at efterforske sagen som et drabsforsøg.

Knivstikkeriet fandt sted om aftenen klokken 20.30, og politiet mistænkte hurtigt kvinden, der i dag har aflagt forklaring om sagen i retten.

Den 22-årig, der på gerningstidspunktet var 21 år gammel, blev anholdt samme dag, som forbrydelsen fandt sted.