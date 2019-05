En 31-årig mand er fængslet og sigtet for et drab i det nordøstlige Falster lørdag. Han nægter sig skyldig.

Det kan være jalousi, der er grunden til, at en 32-årig mand blev slået ihjel i sit hjem i Stubbekøbing i den nordøstlige del af Falster lørdag aften.

Det kom ifølge Ekstra Bladet frem under grundlovsforhøret mod en 31-årig mand, der er blevet sigtet for drab i sagen.

Offeret blev dræbt med et enkelt knivstik i venstre side af brystet i sit eget hjem på Nykøbingvej, skriver avisen.

Grundlovsforhøret blev afholdt ved Retten i Næstved. Den 31-årige, der blev sigtet for drab, blev varetægtsfængslet frem til 14 juni.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen, oplyser Erbil Kaya, der mødte som forsvarer i retten til Ritzau.

Forsvareren havde svært ved at tale med sin klient inden retsmødet, da han både var påvirket af alkohol og af situationen, forklarer han.

Grundlovsforhøret blev holdt for åbne døre, og derfor havde pressen og offentligheden fri adgang til at lytte med.

Her kom det ifølge forsvareren frem, at motivet muligvis kan være, at den anholdtes kæreste har kysset med afdøde. Det har et vidne, der er veninde til kæresten, forklaret.

I en afhøring skal den mistænkte både have fortalt, at han ikke kender offeret, og at det var hans bedste ven, skriver Ekstra Bladet.

Overfor Folketidende har politiets efterforskningsleder Søren Ravn bekræftet, at de kendte hinanden i forvejen.

- Det har ikke været muligt at afhøre den sigtede nærmere i dag, siger Søren Ravn til lokalmediet.

Den sigtede havde lyst hår, der var kortklippet i siderne, og var stadig iført en blå dna-dragt, da han mødte op i retten, skriver Ekstra Bladet.

Det var den sigtede selv, der - under et andet navn - ringede og alarmerede Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi lørdag aften klokken 22.45.

Politiet rykkede med det samme ud og afspærrede det gule murstenshus, hvor også den 31-årige blev anholdt og sigtet i sagen.

Søndagens grundlovsforhør blev holdt for åbne døre, hvilket ellers er ret atypisk i alvorlige sager om eksempelvis drab.

De pårørende til den afdøde er underrettet.

/ritzau/