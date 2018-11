Stolt, glad og på toppen.

Sådan opfattede Jakob Kvist i går Nedim Yasar, da han var til stede under det tidligere bandemedlems bogreception i København.

Lidt over én time senere sad han og så fodbold med sin søn, da telefonen vibrerede. Han kiggede på sms'erne og kunne hurtigt se, at han burde ringe tilbage.

»Det er ham, der er blevet skudt, og det er alvorligt,« sagde stemmen i den anden ende af røret og henviste til den skudepisode, der på daværende tidspunkt allerede var blevet dækket på blandt andet B.T.

Jakob Kvist er kreativ direktør i People's Press, der er forlaget bag Nedim Yasars bog, og derfor var han altså til stede under mandagens reception i Københavns Nordvestkvarter.

Her kunne han se, hvordan Nedim Yasar glad og stolt viste sin bog 'Rødder- en gangsters udvej' frem.

En bog, der handler om, hvordan Nedim Yasar havde sagt farvel til bandemiljøet. Et miljø, der altså ikke kunne godtage, at Nedim Yasar havde sagt farvel til den livsstil.

Jakob Kvist sagde farvel til Nedim Yasar og forlod receptionen et kvarter før den nu skuddræbte radiovært for at tage hjem og spise middag med sin familie.

Bagefter satte han sig for at se fodbold med sønnen, og det var altså her, at telefonen vibrerede, og han kort tid efter fik overbragt den forfærdelige nyhed.

»Jeg begyndte at ryste over hele kroppen og græde. Vi holdt jo meget af ham,« siger Jakob Kvist.

People's Press har ikke 'bare' stået bag det tidligere bandemedlems bog. Forlaget er placeret i samme bygning som Radio24syv, hvor Nedim Yasar var en del af programmet 'Politiradio', så Jakob Kvist har talt med Nedim Yasar et hav af gange.

»Han var kommet herinde i huset gennem flere år, og han var et usædvanligt varmt og hjerteligt menneske. Meget munter og glad. Han spredte lys omkring sig - også på mit kontor,« siger han.

Det er politiets foreløbige vurdering, at der blev afgivet mindst to skud af en person, der forlod gerningsstedet til fods. Politiet søger vidner, der måtte kunne bidrage med oplysninger i sagen.