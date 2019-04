Det var en kø af biler og afspærring længere fremme på Strandvejen, der lørdag aften fik Jakob Olrik til at stige ud af taxaen i Rungsted. Han troede, der var tale om en trafikulykke, og besluttede sig for at gå de sidste minutter hjem til sin kammerat.

»Og så foldede der sig en vild scene ud for øjnene af mig. Jeg trådte ud i en decideret krigszone.«

Jakob Olrik stod nu foran politiets afspærring.

Få minutter inden var fem mænd blevet ramt af en byge af skud. En af dem – en 20-årig mand – afgik senere ved døden.

Tre til fire ambulancer kom buldrende, forklarer Jakob Olrik. Politibetjente med maskinpistoler og skudsikre veste løb rundt i området.

Mellem otte og ti unge indvandrere i sort tøj og hætter råbte og skreg. Det var rent kaos.

»Jeg kunne se, at der lå en mand på vejen cirka 20 meter fra mig. Rundt om ham var der reddere. Jeg kunne fornemme, at han var død. Og jeg fornemmede også, at der lå andre på jorden længere fremme,« siger Jakob Olrik:

»Der løb sådan nogle unge gangstertyper rundt. De var vildt ophidsede. De havde lige mistet en kammerat. Der var lidt tumult, fordi de unge mænd kravlede op på hegn og råbte og skreg. De forsøgte at hjælpe politiet, tror jeg. De ledte efter en. Politiet hev dem ned fra hegnene og sagde, de skulle slappe af.«

Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Jakob Olrik blev instinktivt bange.

Politiet begyndte at råbe, at folk skulle komme væk fra området. Han gik ned af et stisystem. Her var de lokale begyndt at komme ud af deres hjem for at se, hvad der foregik.

»Der kom en dame ud med et lille barn på armen. Hun gik hen til den her politimand med et stort gevær, fordi hun ville vide, hvad der foregik. Han råbte bare ad hende: 'Kan I komme ind! Væk fra vejene!'. Det var helt tydeligt, at det var et farligt område at være i,« siger Jakob Olrik og fortsætter:

»Kort forinden havde jeg set nogen med en barnevogn og en hund oppe på vejen. Ikke langt fra dem lå en død mand på gaden, og der stod en politimand med et maskingevær ved siden af dem. Det er jo ikke Danmark.«

Da Jakob Olrik fortsatte ned gennem stisystemet, udspillede der sig kaotiske scener.

»Jeg så en politihund komme trækkende med en kampklædt betjent. Politibetjentene var også meget hektiske og korte for hovedet. De råbte ad folk,« siger Jakob Olrik:

»De stod rundt omkring, som om det var Checkpoint Charlie. Det var en krigszone. Der var en slags undtagelsestilstand i området.«

Kort efter ankom Jakob Olrik hos sin kammerat.

Han talte med flere medier om, hvad han havde set. Siden har han været trist over sine oplevelser.

»Det var en dejlig solskinsdag ved Øresund, og jeg stod der ved en 20-årig mand, der var blevet dræbt. Det er fuldstændig sørgeligt, at unge mennesker på den måde går til spilde. Det ryster mig virkelig,« siger Jakob Olrik.