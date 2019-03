Allerede ved en af de første retsmøder i den såkaldte ubådssag undrede anklager Jakob Buch-Jepsen sig over Peter Madsens fremtoning.

Det fortæller anklageren i sin nye bog 'Jeg som anklager', hvor han gennemgår en række af de sager, heriblandt Ubådssagen, som han har været anklager i.

'Opfinderen (Peter Madsen, red.) er uden tvivl en velbegavet og veltalende mand. Men at han var så optaget af at fremstå overskudsagtig og som en mand, der havde overtaget, virkede mærkeligt. For i hans situation burde han måske have været lidt mere ydmyg og udvist noget anger over, at han – hvis man skulle tro hans forklaring – havde begravet et andet menneske i havet, efter at hun var død i en ulykke i hans varetægt,' skriver han i bogen og tilføjer:

'Men selv det forsøgte han at rationalisere.'

Det var ved en fristforlængelse i Københavns Byret den 5. september i 2017, at Jakob Buch-Jepsen fik lejlighed til at afhøre Peter Madsen for første gang. Her skulle den efterhånden erfarne anklager forsøge at overbevise retten om, at drabet på Kim Wall var forsætligt.

Indtil da havde den nu livstidsdømte morder Peter Madsen siddet varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab.

Og mens Jakob Buch-Jepsen ellers var overbevist om, at retsmødet ville blive afholdt for lukkede døre, så endte dommeren imidlertid med at åbne dørene bl.a. på baggrund af pressens protester, men også fordi Peter Madsen selv ønskede, at der ikke var lukkede døre.

Noget som Jakob Buch-Jepsen fandt ret så usædvanligt og som samtidig stillede ham i et dilemma:

Skulle hidtil hemmelige oplysninger i sagen allerede nu, en måned efter hændelsen, lægges frem for offentligheden?

Sammen med blandt andre drabschef Jens Møller blev de dog hurtigt enige om, at han sagtens kunne gå detaljeret ned i alt det belastende materiale mod Peter Madsen, som politiet havde indsamlet siden det første grundlovsforhør godt fire uger forinden.

Og planen lykkedes. Peter Madsen forblev varetægtsfængslet på begrundet mistanke om drab.

Et lille år senere idømte byretten ham en livstidsdom, som landsretten senere stadfæstede.