»Jeg tror ikke, at nogen, der arbejdede med 'Ubådssagen', kunne forestille sig, hvilken absurd uhyggelig drejningen den ville tage.«

Den 10. august 2017 er en dag, som anklager i Ubådssagen, Jakob Buch-Jepsen, formentlig aldrig kommer til at glemme.

Den dag drog Peter Madsen ud i sin hjemmebyggede ubåd i Øresund med den svenske journalist Kim Wall. Den ene kom levende hjem igen. Den anden senere blev fundet dræbt og parteret.

Et drab, som 43-årige Jakob Buch-Jepsen, der i øjeblikket er aktuel med bogen 'Jeg som anklager', skulle forsøge at overbevise retten om, at ubådsbyggeren Peter Madsen stod bag.

»Det var en meget spektakulær sag, og jeg brugte mange kræfter på at tænke over, hvad journalisten havde været igennem og ikke mindst hendes pårørende. Det brugte jeg meget energi på,« forklarer Jakob Buch-Jepsen, da B.T. møder ham i forbindelse med bogudgivelsen.

Med bogen forsøger Jakob Buch-Jepsen at give læseren et indblik i livet som anklager og ikke mindst, hvordan arbejdet har påvirket ham som privatperson i de mere end 16 år, han har været hos anklagemyndigheden.

Søvnløse nætter

I takt med at sagen mod Peter Madsen udviklede sig, blev Jakob Buch-Jepsen og kollegerne også overbevist om, at de havde en stærk sag. Især fundet af torsoen den 25. august blev afgørende, eftersom Peter Madsen selv havde forklaret, at han havde »begravet« Kim Wall til søs i et helt stykke.

»Når man forklarer sig så detaljeret, som han gjorde indledningsvis, så kan det være svært at opretholde sin troværdighed, når man ikke taler sandt. Ved fristforlængelsen den 5. september fastholdt han, at havde begravet hende hel til søs,« siger Jakob Buch-Jepsen og tilføjer:

»Men på torsoen kunne man se, at der var sket en bevidst partering, så jeg kunne ikke dy mig fra at spørge ham, om der havde ligget en russisk ubåd på lur og maltrakteret hende. Der var for at udstille hans manglende troværdighed.«

En stærk sag er imidlertid ikke ensbetydende med domfældelse. Derfor var det også nogle lange nætter for Jacob Buch-Jepsen i dagene op til domsafsigelsen.

»Betina Hald Engmark (Peters Madsens forsvarer, red) havde nogle gode pointer i hendes afsluttende procedure, så selvom sagen efter min opfattelse bevismæssigt stod stærkt, gav det da anledning til et par søvnløse nætter op til domsafsigelsen,« forklarer han.

Manden bag anklageren

Jakob Buch-Jepsen har været anklager i sager omhandlende både vold, voldtægter, drab, drabsforsøg, terror og terrorfinansiering, og han har stået ansigt til ansigt med en lang række kriminelle mennesker, hvilket også har medført trusler på livet både i retten og via de sociale medier.

Blå bog Jakob Buch-Jepsen er 43 år gammel og har igennem sine mere end 17 år som anklager haft hundredvis af sager, heriblandt terrorsagen mod Said Mansour, trippeldrabet på Frederiksberg og ikke mindst sagen mod Peter Madsen. Sidstnævnte blev hans sidste sag for anklagemyndigheden. Umiddelbart efter gik han nemlig på orlov i foreløbig to år og arbejder i dag som advokat for advokatfirmaet Koch/Christensen. Jakob Buch-Jepsen bor i Malmø med sin svenske hustru og parrets tre børn.

Men når han selv skal sætte ord på, hvilke sager der har berørt ham allermest, så er han ikke i tvivl.

»Seksualkrænkelser og overgreb mod børn er de sager, der sætter sig i en, og så er det vigtigt, at man kan tale med sine kolleger om de ting, man som anklager kan komme til at overvære i de typer af sager,« fortæller han og tilføjer:

»Én af de mest udfordrende sager har utvivlsomt været trippeldrabet på Frederiksberg, fordi den sag var kompliceret på mange måder, ligesom den var ganske tragisk.«